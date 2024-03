Guida turistica uccisa da un fulmine, feriti anche 6 turisti francesi durante un’escursione in Perù Tragico incidente in Perù, dove durante un’escursione una guida turistica locale è stata colpita e uccisa da un fulmine caduto sulla Montagna dei Sette Colori a Cuzco. Coinvolti anche sei turisti francesi, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, feriti dalla scarica elettrica e ricoverati in una clinica della regione con varie ustioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Una guida turistica peruviana è stata colpita e uccisa da un fulmine caduto sulla Montagna dei Sette Colori a Cuzco, in Perù. Nel tragico incidente sono rimasti coinvolti anche sei turisti francesi, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, feriti dalla scarica elettrica.

La polizia locale è riuscita a identificare la guida: l'uomo si chiamava Glauder Paucarmayta e aveva 47 anni. I sei turisti feriti sono stati ricoverati in una clinica della regione con varie ustioni. Come si legge in una comunicazione ufficiale della Polizia di Cusco, “gli agenti di polizia della Protezione Stradale si sono recati nella comunità di Palccoyo e hanno prestato assistenza ai turisti francesi che sono stati trasportati con un veicolo privato. Nel frattempo, la stazione di polizia di Checacupe si coordina con il rappresentante del Pubblico Ministero e continua con le procedure corrispondenti”.

Il luogo in cui è avvenuto l'incidente, la Montagna dei Sette Colori, conosciuta anche come Vinicunca o Arcobaleno, si trova nella catena montuosa Vilcanota a 5.200 metri sul livello del mare, nel distretto di Pitumarca.

I suoi pendii e le sue vette sono diventati conosciuti in tutto il mondo, poiché si tingono di strisce dalle intense sfumature di fucsia, turchese, lavanda e oro, che attirano l'attenzione di locali e turisti (se ne contano circa 4mila al giorno). Secondo la Protezione civile peruviana, nel corso dell'anno sono cinque le persone morte a causa di fulmini nelle regioni andine del Paese sudamericano.

Pochi giorni fa un episodio simile si è verificato in Mozambico, dove quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un fulmine. Nel Paese la popolazione si stava preparando all’arrivo della tempesta Filipo, con le province meridionali e centrali poste in stato di allerta in previsione dell’arrivo di intensi fenomeni meteorologici.