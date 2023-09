Guerra Ucraina-Russia, Lavrov: “Pronti a negoziare, ma nessun cessate il fuoco perché l’Occidente ci ha ingannati” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 24 settembre. Lavrov: “Siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato”.

A cura di Davide Falcioni

La Russia è disposta a intavolare negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in considerazione proposte di tregua: lo ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa tenuta dopo il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Lo riporta la Tass. Lavrov ha ricordato che Vladimir Putin ha già detto "molto chiaramente: ‘Sì, siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta per un cessate il fuoco, perché ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannato'".

Lavrov ha dichiarato: "Stiamo lavorando alla luce della situazione reale che si è sviluppata sul campo". E ancora: "Nel marzo e nell'aprile 2022 ci sono state trattative, tutto era già stato siglato. Ma due giorni dopo c'è stato Bucha, perché, penso, qualcuno a Londra o a Washington non vuole che questa guerra finisca". Il ministro ha omesso di dire che i responsabili del massacro di Bucha sono proprio i soldati russi, ma ha aggiunto: "Ecco perché ora, quando sentiamo parlare di negoziati, il presidente Putin dice molto chiaramente: ‘Sì, siamo pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione alcuna proposta di cessate il fuoco", ha sottolineato Lavrov.

Il massimo diplomatico russo sostiene che l'Occidente avrebbe proibito a Kiev di negoziare con Mosca. "Non solo eravamo pronti, abbiamo accettato di negoziare, abbiamo raggiunto un accordo nell'aprile 2022. E poi, a quanto ho capito, al presidente ucraino Vladimir Zelenskyj è stato detto: ‘Visto che hanno trovato un accorso così rapidamente, facciamo saltare tutto".

Kiev svela l'operazione "trappola del granchio"

Nel frattempo, mentre si continua a combattere, lo Stato Maggiore ucraino ha rivendicato l'attacco al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli. L'operazione, chiamata "Crab Trap" (trappola del granchio), è stata condotta dalle forze speciali di Kiev (SOF) impiegando missili Storm Shadow. ""Il risultato: decine di occupanti uccisi e feriti, compresi i vertici della flotta", hanno dichiarato i comandanti della SOF. Secondo il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, in seguito all'attacco al quartier generale di Sebastopoli sono rimasti gravemente feriti il ​​colonnello Alexander Romanchuk, comandante delle forze armate russe per la direzione di Zaporizhzhia, e il tenente Oleg Tsekov, capo di stato maggiore della flotta del Mar Nero. In totale, secondo il Ministero della difesa dell'Ucraina, almeno 9 occupanti sono stati eliminati durante gli attacchi a Sebastopoli e 19 sono rimasti feriti. Tra i defunti potrebbe esserci anche l'ammiraglio Viktor Sokolov, comandante della flotta russa del Mar Nero. Tuttavia, al momento non vi è alcuna conferma al riguardo.

