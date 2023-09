Guerra Ucraina-Russia, Kiev: “Leader ceceno Kadyrov è grave”. Zelensky da Biden giovedì Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 16 settembre: nella notte la Russia abbatte 2 droni in regioni confinanti con Mosca, da Kiev la conferma che Ramzan Kadyorv sarebbe in gravi condizioni di salute.

Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, sarebbe in gravi condizioni di salute. A dirlo, mentre continuano i combattimenti in Ucraina, è Andrii Yusov, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, che ha commentato l'informazione secondo cui Kadyrov attualmente sarebbe in coma. "In effetti, ci sono informazioni secondo cui Kadyrov è in gravi condizioni e le malattie che già aveva sono peggiorate e sono diventate la causa di questa condizione", ha detto Yusov, secondo quanto riporta l'agenzia ucraina Unian.

Incontro Biden-Zelensky negli Stati Uniti il 21 settembre

Notizia delle scorse ore, intanto, è che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a volare negli Usa per incontrare Joe Biden. È previsto un incontro tra i due alla Casa Bianca giovedì 21 settembre. Lo ha confermato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan in un briefing alla stampa. Si tratterà del terzo incontro tra il leader di Kiev e il presidente americano e della seconda visita di Zelensky a Washington dall'inizio della guerra in Ucraina.

Kiev annuncia successi in Donetsk e Zaporizhzhia

Le forze armate ucraine intanto annunciano successi nella zona di Klishchiivka nella regione di Donetsk, nonché vicino a Verbovoy e Novoprokopivka nella regione di Zaporizhia. Lo riferisce RBC-Ucraina citando lo Stato maggiore ucraino. In direzione di Bakhmut, i russi hanno tentato senza successo di attaccare nelle aree di Yagidny e Bohdanivka. Le forze di difesa hanno avuto successo invece nell'area di Klishchiivka a seguito delle operazioni d'assalto. Nella zona di Zaporizhzhia, le forze armate ucraine hanno avuto un successo parziale nelle aree di Verbovoy e Novoprokopivka.

Russia abbatte 2 droni ucraini in due regioni confinanti con Mosca

Notizia della notte scorsa è che la Russia avrebbe abbattuto due droni ucraini a Kaluga e Tver, due regioni confinanti con Mosca. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo. Così sarebbe stato respinto il tentativo del "regime di Kiev di compiere un attacco terroristico". Allo stesso tempo, i principali aeroporti di Mosca hanno annunciato la cancellazione e il rinvio di diversi voli, come sempre accade in caso di attacchi di droni sulla capitale o sui territori vicini.

