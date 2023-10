Guerra Ucraina-Russia, detriti di drone su casa a Belgorod: 3 morti, anche un bimbo Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 12 ottobre. I detriti di un drone abbattuto nella regione russa di Belgorod sono caduti su una casa uccidendo tre persone. Visita a sorpresa di Zelensky nel Quartier generale della Nato a Bruxelles.

A cura di Susanna Picone

Almeno tre vittime, tra cui anche un bambino, provocate dai detriti di un drone abbattuto nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Detriti che sono caduti su una casa uccidendo almeno tre persone tra cui appunto un bimbo, secondo le autorità locali che dicono che i soccorritori ne hanno recuperato il corpo. Sono gli ultimi aggiornamenti della guerra in corso tra Ucraina e Russia.

Morti a Belgorod per un drone caduto su una abitazione

"Questa notte a seguito della caduta di un veicolo aereo senza equipaggio alla periferia di Belgorod due edifici residenziali sono stati distrutti, mentre altre costruzioni e alcune automobili sono rimaste danneggiate: sono morte tre persone, una delle quali era un bambino", così il governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. Le altre vittime sono un uomo e una donna, altri sono rimasti feriti. Nelle prime ore di oggi il ministero della Difesa russo aveva segnalato che la difesa aerea aveva "sventato" un attacco di droni effettuato dall’Ucraina nella regione di Belgorod intorno alle 23:50 di ieri.

Kiev: nella notte abbattuti 28 droni russi su 33

Intanto, le forze di difesa aerea ucraine hanno comunicato di aver abbattuto nella notte 28 droni kamikaze Shahed-131/136 lanciati dalla Russia su un totale di 33. Lo riporta Rbc-Ucraina. I droni sono stati lanciati da nord e sud e sono stati intercettati in sei regioni del Paese, secondo quanto ha precisato l’Aeronautica. Una donna di 68 anni è rimasta invece ferita nei bombardamenti effettuati ieri contro nove comunità di frontiera della regione di Sumy.

Putin in Kirghizistan, Zelensky a Bruxelles per vertice Nato

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Kirghizistan, per la sua prima visita ufficiale all'estero da quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto contro di lui. Incontrerà il suo omologo kirghiso Sadyr Japarov per poi partecipare al vertice dei leader della Comunità degli stati indipendenti (Csi), che riunisce diverse ex repubbliche sovietiche.

Il presidente ucraino Zelensky invece ieri si è recato in visita a Bruxelles e ha chiesto sostegno: "I terroristi come Putin o Hamas vogliono tenere in ostaggio le nazioni democratiche e vogliono potere su chi cerca la libertà. I terroristi non cambieranno, quindi devono perdere. E noi dobbiamo vincere", ha detto nel suo intervento di apertura della riunione del Gruppo di contatto Nato per la difesa dell’Ucraina.

