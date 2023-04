Guerra Ucraina, nella notte attacco russo con droni su Odessa Le news sulla guerra in Ucraina: questa notte le forze armate russe hanno attaccato Odessa con i droni di fabbricazione iraniana Shahed-136 colpendo un’infrastruttura. Lo ha detto il capo dell’amministrazione militare del distretto di Odessa.

A cura di Susanna Picone

Nella notte le forze russe hanno lanciato un attacco con droni nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale, colpendo "infrastrutture" non meglio identificate. A renderlo noto il capo dell'amministrazione militare del distretto di Odessa, Yurii Kruk. Lo riporta Unian.

"Questa notte il nemico ha effettuato un attacco con droni di tipo Shahid-136 nella regione di Odessa. Grazie al lavoro delle nostre forze di difesa, la maggior parte dei droni nemici è stata distrutta ma, sfortunatamente, sono state colpite infrastrutture pubbliche", è quanto ha scritto Kruk. Nella zona colpita dai russi sarebbe anche scoppiato un incendio ma secondo le prime informazioni non ci sono né vittime né feriti.

Dieci dei 12 droni lanciati dalla Russia sono stati abbattuti, secondo quanto ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina. I due droni sfuggiti alle difese di Kiev hanno colpito una "infrastruttura pubblica", ha confermato l'amministrazione militare della regione.

Putin in Donbass per mostrarsi come capo militare

Intanto, secondo gli analisti dell’Institute for the Study of War, il presidente russo Putin si è recato nelle regioni occupate di Kherson e Lugansk per mostrarsi come un un capo militare in previsione della controffensiva dell’Ucraina. Secondo gli analisi americani, la visita di Putin potrebbe anche identificare pubblicamente potenziali capri espiatori in vista delle previste controffensive ucraine.

Putin si è recato nelle regioni di Kherson e Lugansk nello stesso giorno in cui il presidente ucraino Zelensky ha visitato la linea del fronte ad Avdiivka. "È stimolante vedere la determinazione ucraina e sapere che ci sarà la vittoria”, ha detto Zelensky nel suo videomessaggio serale ripreso da Ukrinform. "Insieme, rendiamo il mondo libero più forte e ogni dollaro investito in tale forza è trasparente", ha aggiunto il leader ucraino.

La battaglia a Bakhmut

Sempre secondo quanto riporta il think tank americano, i russi continuano nei loro tentativi di impadronirsi di Bakhmut. Gli analisti hanno notato che i mercenari della Wagner hanno probabilmente conquistato tre isolati. Continuano intanto i combattimenti nei pressi della stazione ferroviaria nel centro della città.