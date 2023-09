Guerra Ucraina, Mosca: “Fiamme dopo attacco con droni”. Zelensky: “Niente pace senza Crimea e Donbass” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie dell’1 settembre 2023: droni di Kiev sulla Russia, Mosca segnala incendio in quartiere della Capitale, mentre la controffensiva ucraina avanza nell’area di Zaporizhzhia. Zelensky: “Morte Prigozhin mostra che non si può negoziare con Putin”.

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Questa mattina, venerdì 1 settembre, secondo quanto riporta Rbc-Ucraina, che cita canali Telegram locali, un vasto incendio è scoppiato a Mosca. Secondo queste fonti, le fiamme sarebbero state provocate da un "attacco di droni". L'incendio è stato segnalato in un quartiere sud-occidentale della Capitale. In rete circolano anche alcuni video che mostrano la colonna di fumo nero alzarsi alta in cielo.

Dopo qualche ora una fonte del ministero della Difesa russo citata da Ukrainska Pravda ha fatto sapere che un impianto per la produzione di componenti elettroniche per missili, la Tomilinsky Electronic, è in fiamme a Lyubertsy, alle porte di Mosca, in seguito ad un attacco di un drone ucraino. "L'operazione del Gur (l'intelligence militare ucraina, ndr) è riuscita e continuerà", ha aggiunto la fonte.

Due droni ucraini hanno attaccato anche la città di Kurchatov, dove ha sede una centrale nucleare, nella regione russa di Kursk, danneggiando un edificio amministrativo e un edificio residenziale. Lo ha riferito il governatore della regione, Roman Starovoit. "Al mattino Kurchatov è stata attaccata da due droni ucraini. L'edificio amministrativo e un edificio residenziale sono stati danneggiati. Gli specialisti sono andati sul posto, valutano l'entità del danno. I dettagli sono in fase di definizione", ha scritto sul suo canale Telegram.

Zelensky: "Impossibile negoziare con Putin"

Intanto, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in video collegamento al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio, ha ribadito che "è praticamente impossibile andare a negoziare con Putin date le premesse, perché non riesce a mantenere le sue stesse parole e promesse".

Un esempio di ciò, secondo il numero uno di Kiev, è l'incidente aereo in cui è morto il capo della Wagner, Prigozhin. "Se è vero che Putin ha ucciso Prigozhin – stiamo ancora aspettando conferma di questo – ci sta ulteriormente mostrando la sua debolezza. La promessa di certe garanzie a Prigozhin e poi la sua uccisione significa quanto deboli siano le parole di Putin. Tutto questo conferma che non possiamo fidarci di Putin e che la sua parola non vale nulla. Aveva paura di Prigozhin e quindi lo ha gestito come abbiamo visto".

Zelensky ha poi affermato che "senza Crimea, Donbass e territori occupati non ci potrà essere una pace sostenibile in Ucraina, quindi neppure nell'area europea. L'Ucraina essendo una nazione civilizzata non riconosce la parte di Crimea che appartiene alla federazione russa, altri Paesi non riconoscono questo e quindi la situazione non è sostenibile e ci sarà un caos permanente, è questo che cerca la Russia. Questo può essere risolto in modo diplomatico o militare. Le truppe russe dovrebbero lasciare la penisola senza ulteriori pressioni, consentirebbe di risparmiare vite".

Controffensiva: forze armate di Kiev avanzano nell'area di Zaporizhzhia

Per quanto riguarda la situazione sul campo, procede la controffensiva ucraina nell'area di Zaporizhzhia. Le forze armate di Kiev sono penetrate nella ‘prima linea' delle roccaforti russe nella regione, segno che l'Ucraina si sta avvicinando alla vasta rete di trincee fortificate di Mosca lungo il fronte meridionale.

L'esercito ucraino – si legge sulla Cnn – ha affermato giovedì che le sue unità sono avanzate verso due villaggi a sud e a est di Robotyne, un villaggio di Zaporizhzhia che Kiev si è assicurato la settimana scorsa nel corso di un'estenuante controffensiva che sta producendo guadagni incrementali.

