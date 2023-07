Guerra Ucraina: la Russia alza a 30 anni l’età per la leva militare, Usa annunciano invio di droni a Kiev Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 26 luglio. Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 26 luglio. Mentre la guerra fa danni e morti, Mosca e Kiev continuano ad armarsi. Mosca innalza l’età per la leva obbligatoria mentre Kiev riceve nuove armi e droni dagli Usa.

La guerra tra Ucraina e Russia prosegue senza sosta, Mosca e Kiev continuano ad armarsi per far fronte a un conflitto sanguinoso che per ora non vede spiragli di pace. Mentre Mosca ha alzato di ben 3 anni l'età massima per la leva militare che permetterà di reclutare più uomini, a Kiev in arrivo un uovo pacchetto di aiuti militari statunitense compresi i droni. Sul campo di battaglia Ii ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto due imbarcazioni ucraine senza equipaggio impegnate in un attacco a una delle sue navi nel Mar Nero, mentre l'esercito ucraino ha riferito di aver compiuto piccoli progressi contro le forze russe in alcune parti dell'Ucraina meridionale. Nella notte esplosioni sono state segnalate nella regione ucraina orientale di Kharkiv

Usa annunciano nuove armi per l'Ucraina, compresi droni Black Hornet

Un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina è in arrivo dagli Stati Uniti, lo ha annunciato il Dipartimento della Difesa Usa. Si tratta in tutto di circa 400 milioni di dollari di aiuti militari disposti dalla Casa Bianca tra cui una varietà di munizioni per sistemi avanzati di difesa aerea ma per la prima volta anche una serie di piccoli droni di sorveglianza. Il nuovo pacchetto infatti include i droni di sorveglianza Black Hornet di costruzione norvegese. I droni sono già usati in Ucraina grazie alle donazioni dei governi britannico e norvegese. Il pacchetto di aiuti include anche munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot, i sistemi missilistici terra-aria avanzati Nims, i sistemi antiaerei Stinger, più munizioni per i sistemi missilistici HIMARS, veicoli corazzati Stryker e una varietà di altri missili e razzi.

Mosca innalza l'età per la leva obbligatoria in Russia

La Duma russa ha innalzato l'età per la leva obbligatoria in Russia. Il Parlamento russo ha dato il via libera per incrementare l'età massima alla quale gli uomini possono essere arruolati da 27 a 30 anni, aumentando di fatto il numero di giovani soggetti a un anno di servizio militare obbligatorio. Il disegno di legge sembra un tentativo di Mosca per ricostituire le sue forze senza ricorrere a un'altra mobilitazione. "Dal 1 gennaio 2024, i cittadini di età compresa tra i 18 e i 30 anni saranno chiamati al servizio militare", afferma il provvedimento. La legge vieta anche ai coscritti di lasciare il paese una volta che l'ufficio di arruolamento ha inviato loro la cartolina di avviso. Il disegno di legge deve ancora essere approvato dalla camera alta e convertito in legge dal presidente Vladimir Putin, passaggi che però sono considerati una formalità.

Zelensky: Basta corruzione in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle prese con l’endemica corruzione interna ha dichiarato che non tollererà più atti di corruzione o tradimento mentre il paese sta lottando per trovare i mezzi per difendersi dagli invasori russi. Nel suo discorso notturno, Zelensky ha lanciato appelli contro la corruzione dopo l'arresto di un ufficiale di reclutamento militare accusato di appropriazione indebita e di un parlamentare accusato di collaborare con la Russia.

"Consentitemi di avvertire tutti i membri del parlamento, i funzionari e tutti coloro che lavorano come dipendenti pubblici. Quando passi giorni interi alla ricerca di armi per il Paese, quando l'attenzione di tutti è fissa sulla presenza di artiglieria, missili e droni, senti la forza morale che i nostri soldati hanno dato all'Ucraina e non tolleri più coloro che a causa di una sorta di guadagno personale si rifiutano di sostenere la legislazione necessaria all'Ucraina per iniziare la sua lunga campagna per garantire l'adesione all'UE” ha detto Zelensky, aggiungendo: “Non voglio più vedere questo. Nessuno vuole vederlo. L'Ucraina non ha più tempo per questo".

