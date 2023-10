Guerra Ucraina, continua controffensiva: “Kiev riconquista posizioni a Robotyne, avanzamenti a Bakhmut” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 3 ottobre: secondo l’ISW Kiev ha riconquistato le posizioni perse in un sistema di trincee a sud-ovest di Robotyne, nell’oblast di Zaporizhzhia e si registrano avanzamenti a Bakhmut. Putin potrebbe annunciare la ricandidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Zelensky ai Ministri degli Esteri Ue: “La vittoria dipende da nostra cooperazione”.

Continua la controffensiva di Kiev in Ucraina: secondo le ultime indiscrezioni dell'Institute for the Study of War (ISW) le forze locali hanno riconquistato le posizioni perse in un sistema di trincee a sud-ovest di Robotyne, nell'oblast di Zaporizhzhia e si registrano avanzamenti a Bakhmut. Intanto, il presidente Zelensky insiste con i ministri degli Esteri Ue riuniti nella Capitale ucraina: "La vittoria dipende dal vostro sostegno".

Cosa sappiamo sulla controffensiva ucraina

Le forze ucraine hanno riconquistato le posizioni perse in un sistema di trincee a sud-ovest di Robotyne, nell'oblast di Zaporizhzhia secondo il think tank statunitense Institute for the study of war, che ha aggiunto che le truppe di Kiev "sono avanzate marginalmente nell'area di confine tra gli oblast di Donetsk e Zaporizhzhia nel corso delle continue operazioni di controffensiva" e vicino a Bakhmut.

"I filmati geolocalizzati pubblicati il 2 ottobre indicano che le forze ucraine sono avanzate marginalmente a nord-ovest di Novomayorske (18 km a sud-est di Veylka Novosilka, nel Donetsk)". Nel suo ultimo aggiornamento, Isw ha riferito che "sta aggiornando la sua valutazione del 1 ottobre, secondo cui le forze ucraine hanno perso posizioni in un sistema di trincee a sud-ovest di Robotyne (13 km a sud di Orikhiv) a causa dei contrattacchi russi tra il 13 e il 30 settembre. I filmati geolocalizzati pubblicati il 2 ottobre e le immagini satellitari indicano che le forze ucraine probabilmente hanno ripreso queste posizioni tra il 12 e il 17 settembre e le mantengono attualmente".

Inoltre, nella notte, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare ucraina, i sistemi di difesa aerea ucraina hanno abbattuto un missile da crociera russo e 29 dei 31 droni lanciati dalle truppe di Mosca. A essere colpita è stata in particolare la regione di Dnipropetrovsk. "Due edifici di produzione sono rimasti danneggiati. A Dnipro sono scoppiati due incendi a causa della caduta di detriti, uno in un'impresa privata, l'altro in un garage", ha scritto un funzionario su Telegram.

Mosca denuncia: "Attacco con bombe a grappolo su Briansk"

Da parte sua Mosca ha denunciato un attacco ucraino con bombe a grappolo sulla regione di confine di Briansk. In un post su Telegram, il governatore Alexander Bogomaz ha accusato "le Forze armate ucraine di aver sparato munizioni a grappolo contro il villaggio di Klimovo".

Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Ma "diversi edifici residenziali sono stati danneggiati". Il governatore ha poi reso noto che nella notte la difesa aerea russa ha abbattuto un drone ucraino sopra il distretto di Trubchevsky, nella stessa regione, senza registrare vittime o danni.

Putin e le elezioni presidenziali del 2024

Mentre continuano i combattimenti sul campo, Vladimir Putin potrebbe accennare alla sua candidatura come presidente alle elezioni del 2024 al forum che si terrà a novembre. È quanto riportato da Kommersant che ha citato fonti non identificate.

Zelensky all'Ue: "Vittoria dipende da nostra cooperazione"

Ieri, inoltre, si è svolto a Kiev il vertice dei Ministri degli Esteri Ue. Per l'Italia c'era Antonio Tajani. Il presidente Zelensky ha dichiarato, intervenendo durante il summit, che "la vittoria dipende dalla nostra cooperazione. Sono sicuro che l'Ucraina e l'intero mondo libero sono in grado di vincere in questo confronto – ha dichiarato – Ma la nostra vittoria dipende direttamente dalla nostra cooperazione".

Dal canto suo, l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, ha annunciato nella conferenza stampa a Kiev al termine della visita dei ministri degli Esteri Ue di aver proposto all'Ucraina una nuova dotazione bilaterale pluriennale del Fondo europeo per la pace fino a 5 miliardi di euro (5,26 miliardi di dollari) per il prossimo anno.

