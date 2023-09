Guerra Ucraina, attacco russo con droni e missili su Odessa: colpito il porto, fiamme in un albergo Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 25 settembre: attacchi russi con droni e missili su Odessa, dove è rimasta ferita una donna, su Kharkiv e Sumy. “Mosca apparentemente sta cercando di testare la densità della difesa aerea” ucraina, ha commentato la portavoce delle Forze di difesa del Sud.

Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime ore droni e missili hanno colpito in particolare la città portuale di Odessa, dove un incendio è scoppiato in una struttura alberghiera e una donna è rimasta ferita, e la regione di Kharkiv.

Cosa è successo stanotte a Odessa

La Russia ha lanciato un nuovo attacco nella regione di Odessa con 19 droni e 14 missili. Il governatore Oleg Kiper su Telegram ha parlato di numerosi "colpi", tra cui l'attacco a un'"infrastruttura portuale. Un civile è rimasto ferito dall'onda d'urto", ha aggiunto Kiper, precisando che la donna è stata trasferita in ospedale.

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha condotto l'assalto con 19 droni Shahed di fabbricazione iraniana, due missili supersonici Onyx e altri 12 missili Kalibr. Secondo la stessa fonte, è stato mobilitato anche un sottomarino.

Tutti i droni e gli 11 missili Kalibr sono stati abbattuti dalle difese aeree, ha proseguito l'esercito, aggiungendo che la località balneare di Odessa ha subito danni "significativi" e che un incendio, rapidamente spento, è scoppiato in un edificio alberghiero, che era chiuso da diversi anni, di cui sono state condivise online anche delle immagini.

"L'attacco sferrato nella notte dalle forze russe contro la città portuale ucraina di Odessa, nel sud del Paese, è stato massiccio" ed è avvenuto con "mezzi combinati", ha commentato sempre su Telegram la portavoce delle Forze di difesa del Sud, Natalia Gumenyuk. La Russia apparentemente "sta cercando di testare la densità della difesa aerea" ucraina, ha commentato la portavoce.

Bombe su regioni di Kharkiv e Sumy

Le forze russe hanno bombardato, sempre nelle scorse ore, anche sei comunità nell'oblast di Sumy, nell'area al confine nord con la Russia. Lo riporta il Kyiv Independent citando un messaggio dell'amministrazione militare locale. Secondo quanto riferito, sono stati esplosi almeno 80 colpi di vari tipi di armi.

Le truppe russe hanno bombardato questa mattina anche la città di Kupiansk, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. "Questa mattina, intorno alle 6:30 (le 5:30 in Italia, ndr), il nemico ha sparato su Kupyansk, danneggiando un edificio non residenziale e innescando un incendio. Non ci sono state vittime", si legge in un messaggio pubblicato su Telegram dal capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Ukrinform.

