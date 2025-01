video suggerito

Guerra Medio Oriente, Israele trova corpi di Yosef e Hamza: padre e figlio, erano stati rapiti da Hamas Yosef e Hamza Alziadna erano stati rapiti il 7 ottobre 2023 dal kibbutz Hulit dove lavoravano. Il cordoglio del premier Netanyahu: "Abbiamo restituito alla famiglia Bilal e Aisha. Volevamo fare lo stesso per padre e figlio…".

A cura di Biagio Chiariello

L'esercito israeliano ha scoperto a Gaza i corpi di Yosef e Hamza Alziadna, rispettivamente di 53 e 22 anni, che erano stati rapiti il 7 ottobre 2023 dal kibbutz Hulit, dove lavoravano.

"Ci è stato detto che i corpi di Yosef e Hamza sono stati trovati. Il nostro cuore è devastato. Speravamo che tornassero vivi tra le braccia della loro famiglia, ma purtroppo sono tornati senza vita", ha dichiarato il fratello di Yosef.

La famiglia ha riferito che i due ostaggi erano stati tenuti prigionieri insieme e ritrovati insieme, come riportato dai media israeliani che citano i parenti.

Netanyahu: "Avremmo voluto riportare a casa Yosef e Hamza"

"A nome mio e di mia moglie, desidero esprimere il nostro profondo cordoglio per la triste notizia ricevuta oggi dalla famiglia Al-Zayadna. Abbiamo sperato e lavorato per il ritorno sicuro dei quattro membri della famiglia prigionieri di Hamas. Abbiamo restituito alla famiglia Bilal e Aisha a novembre 2023, e volevamo fare lo stesso per Yosef e Hamza". Queste le parole del premier israeliano Benyamin Netanyahu.

"Invio le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Ringrazio le forze dell'Idf e del Shin Bet per il loro impegno deciso nel cercare di riportare a casa i nostri ostaggi. Continueremo a fare ogni sforzo per riportare tutti i nostri ostaggi a casa, vivi e morti, insieme", ha aggiunto il primo ministro.

La storia di padre e figlio, rapiti da Hamas

Yosef era stato rapito da Hamas insieme ai suoi tre figli: Hamza, Bilal Ziyadne, di 18 anni, e Aisha Ziyadne, di 17 anni (tutti israeliani della comunità beduina), mentre si trovavano nel kibbutz Holit, nella regione di Hevel Shalom, nel sud-ovest di Israele.

Bilal e Aisha erano stati rilasciati dall'organizzazione militare palestinese il 30 novembre 2023, dopo 55 giorni di prigionia a Gaza. Fino ad ora, si era ritenuto che Yosef e Hamza fossero ancora vivi.

Il 53enne era sposato con due mogli ed era padre di 19 figli. Stava lavorando nella stalla del kibbutz quando è stato preso dagli uomini di Hamas. Hamza, di 22 anni, sposato e padre di due figli, e Bilal, di 18 anni, stavano lavorando con il padre, mentre la sorella Aisha li aveva raggiunti per la mattina. Yosef lavorava ad Holit da circa 20 anni. La famiglia risiede a Rahat, nel quartiere Ziyadne, che prende il nome dal suo ampio clan familiare.