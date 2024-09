Guerra Israele-Hamas, Wsj: “Da Usa proposta dettagliata per accordo su cessate il fuoco a Gaza”

video suggerito

Gli Stati Uniti sarebbero pronti a presentare una bozza di proposta "rinnovata e più dettagliata" per il cessate a fuoco a Gaza e per lo scambio degli ostaggi israeliani in mano di Hamas dallo scorso 7 ottobre. A riportarlo è il Wall Street Journal che cita funzionari americani.

La nuova bozza di accordo dovrebbe descrivere in maniera specifica anche le condizioni in base alle quali le due compagini potranno poi tornare eventualmente a combattere. Verrà anche chiarito per quanto tempo potrà durare la presenza israeliana nel Corridoio Filadelfia, la lingua di terra tra Gaza e l’Egitto.

Intanto gli scontri continuano. Nell'ultima settimana "più di 200 terroristi sono stati eliminati" dall'esercito israeliano nell'area di Tel al Sultan a Rafah, nel sud di Gaza, sulla base di precise informazioni di intelligence. Lo riferisce lo stesso Idf affermando che interi arsenali sono stati trovati dentro strutture civili.

Lo stesso esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito nella notte un lanciarazzi nell'area di Zibqin, nel sud del Libano, utilizzato per effettuare lanci verso Israele: l'aviazione, fa sapere l'Idf su Telegram, ha inoltre colpito strutture militari di Hezbollah nelle aree di Khiam e Ayta ash Shab, sempre nel sud del Libano.

Nel frattempo il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, terrà alle 19 (le 18 in Italia) a Gerusalemme una conferenza stampa per tutti i cronisti stranieri. Secondo una fonte del suo ufficio citata dal Times of Israel, parlerà (in inglese) della questione degli ostaggi e dei motivi per i quali, a suo parere, sarebbe indispensabile la presenza delle Idf presso il Corridoio Filadelfia.