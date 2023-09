Guerra in Ucraina, Russia annuncia: “Missile Sarmat è operativo”, può colpire tutto il mondo Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 2 settembre. Mosca annuncia che il sistema missilistico, capace di trasportare dieci o più testate nucleari, è già in posizione. Nuovi aggiornamenti sulla controffensiva ucraina.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mosca ha comunicato di aver reso operativo il nuovo missile balistico strategico Sarmat, in grado secondo quanto dichiarato dalle autorità russe di coprire distanze enormi in pochi secondi e sganciare fino a 15 ordigni atomici.

L'annuncio è del capo della Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, precisando che i missili sono ora in posizione di combattimento, come ha riportato l'agenzia Ria. A giugno il presidente russo, Vladimir Putin, aveva promesso l'immediato dispiegamento di questo tipo di missile.

Il Sarmat RS-28 era stato testato nell'aprile del 2022 in un evento seguito in diretta dallo stesso leader del Cremlino e celebrato con toni trionfalistici, anche se il Pentagono in quella occasione lo aveva liquidato come un'operazione di "routine" che non rappresentava una "grave minaccia".

Leggi anche Perché la controffensiva ucraina è vicina alla svolta secondo il generale Battisti

Controffensiva ucraina "va avanti"

Sul campo di guerra intanto ci sono aggiornamenti sulla controffensiva ucraina: "Non stiamo fallendo, stiamo andando avanti", ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba in un'intervista alla Cnn, ammettendo che comunque si tratta di "una lotta dura".

Anche secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, negli ultimi 4 giorni ci sono stati "notevoli progressi" degli ucraini, specie nella regione di Zaporizhzhia.

Reuters: "Usa invieranno a Kiev munizioni all'uranio impoverito"

L'amministrazione USA invierà per la prima volta all'Ucraina le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, inviate al momento solo da Londra. Lo comunica la Reuters, dopo aver visionato un documento e ottenuto conferma da due dirigenti Usa.

I proiettili, utilizzabili per distruggere i tank russi, fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari tra i 240 e i 375 milioni di dollari che sarà presentato la prossima settimana. Le munizioni potrebbero essere lanciate dai carri armati americani Abrams, attesi a Kiev nelle prossime settimane.