Guerra in Ucraina, raid con droni su Odessa e Leopoli. Zelensky: "Nel 2024 devasteremo le forze russe" Ultimi aggiornamenti di oggi, 1 gennaio 2024, sulla guerra in Ucraina: raid russi su Leopoli e Odessa, record di droni lanciati tra la notte di San Silvestro e Capodanno. Zelensky: "L'anno prossimo il nemico subirà le devastazioni da parte della nostra produzione nazionale".

Notte di Capodanno di paura in Ucraina, dove sono continuati i raid russi, che si sono concentrati in particolare sulle città di Leopoli e Odessa. Non solo.

Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato un nuovo attacco aereo notturno, mirando alle regioni di Mykolaiv, Odessa e Dnipro.

Si tratta di un vero e proprio record: tra la vigilia di Capodanno e l'1 gennaio le forze di Mosca hanno lanciato infatti un totale di ben 90 velivoli kamikaze senza pilota contro il Paese, 87 dei quali sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea di Kiev, sempre secondo quanto ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare.

A Leopoli colpito un museo, 1 morto a Odessa

Nello specifico, i detriti di un drone russo abbattuto dalla contraerea sono caduti stanotte su un museo della città ucraina di Leopoli, causando un incendio, secondo quanto comunicano le autorità locali, specificando che non si registrano al momento vittime o feriti.

Una persona è invece morta e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco di droni russi contro la città ucraina meridionale di Odessa. I media ucraini affermano che i rottami dei velivoli abbattuti hanno colpito edifici in tutta la città portuale, provocando incendi in diverse aree residenziali.

Bombardamento su Donetsk, morte tre persone

Anche il bombardamento ucraino della città di Donetsk nelle prime ore di Capodanno ha ucciso tre persone. La responsabilità dell’attacco non è chiaro: i russi accusano gli ucraina e viceversa.

Sette persone sono rimaste ferite nei "pesanti bombardamenti" delle forze ucraine nel centro di Donetsk, ha scritto su Telegram, Denis Pushilin, il capo nominato dalla Russia della più ampia regione di Donetsk di cui la città di omonima è il centro amministrativo.

Il discorso di fine anno di Zelensky

Nel discorso di auguri di buon anno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato che le forze russe che hanno invaso il suo Paese quasi due anni fa saranno "devastate. L'anno prossimo il nemico subirà le devastazioni da parte della nostra produzione nazionale", ha detto il numero uno di Kiev, preannunciando che entro il 2024 l'Ucraina avrà un milione di droni nel suo arsenale.

Il messaggio de presidente è arrivato meno di 72 ore dopo che Mosca ha lanciato una raffica di missili e droni contro le città ucraine, uccidendo almeno 50 persone in uno dei più grandi attacchi aerei dall’inizio della guerra.

Zelensky nel suo discorso ha anche esortato gli alleati occidentali a mantenere il sostegno nonostante i crescenti segnali di stanchezza per il conflitto. "Gli ucraini sono più forti di qualsiasi intrigo, di qualsiasi tentativo di diminuire la solidarietà globale, di minare la coalizione dei nostri alleati", ha concluso.