Guerra in Ucraina, Putin: "Un mese senza armi e Kiev crolla". Zelensky: "Hai paura dei negoziati" Il capo del Cremlino: "Si può trattare, ma l'Ucraina non vuole". Il presidente Zelensky: "Putin ha paura dei leader forti, vuole solo prolungare la guerra". Intanto Mosca accusa Kiev: Abbattuti oltre cento droni nella notte".

A cura di Biagio Chiariello

Il conflitto tra Russia e Ucraina si combatte anche sul piano della comunicazione, con scambi di messaggi tra i due leader e un destinatario ben preciso sullo sfondo: Donald Trump, destinato a diventare l'elemento centrale di una possibile soluzione negoziata di una guerra che dura ormai da tre anni.

Botta a risposta Putin – Zelensky

"Non possono esistere, non dureranno un mese se si fermano i soldi e, in senso lato, le munizioni. Tutto finirà in un mese, un mese e mezzo o due mesi. In questo senso, la sovranità dell'Ucraina è quasi nulla", ha detto il presidente russo Vladimir Putin al giornalista del canale televisivo Rossiya 1 Pavel Zarubin.

E a proposito dei negoziati, se l'Ucraina decidesse di raggiungere un accordo con la Russia, esisterebbe un percorso legale per farlo. Tuttavia, secondo il capo del Cremlino, non ci sarebbe nessuna volontà in tal senso da parte di Kyiv.

Putin ha spiegato al giornalista della tv russa che i colloqui con l'Ucraina sono resi difficili dalla presunta “illegittimità” del Presidente Zelensky, il quale è rimasto in carica oltre la scadenza del suo mandato e, a suo dire, non avrebbe l’autorità per firmare documenti ufficiali. “Ma, in sostanza, se vogliono procedere, esiste una via legale per farlo. Lasciamo che sia il presidente della Rada, il parlamento ucraino, a gestire la questione nel rispetto della Costituzione”, ha dichiarato Putin. “Se c’è davvero la volontà, qualsiasi questione legale può essere risolta. Tuttavia, al momento, non vediamo questa intenzione.”

La replica dello stesso Zelensky è arrivata a stretto giro: Putin ha "paura" dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. "Oggi, Putin ha nuovamente confermato di avere paura dei negoziati, paura di leader forti, e fa tutto il possibile per prolungare la guerra", ha scritto il numero uno ucraino su X.

Mosca accusa Kiev: "Abbattuti più di cento droni"

Sul fronte della guerra Mosca intanto sostiene di aver abbattuto oltre cento droni nella notte, segnalando danni ad abitazioni e il ferimento di almeno una persona. Il ministero della Difesa russo ha comunicato su Telegram che "un totale di 104 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti durante la notte dai sistemi di difesa aerea".

La maggior parte di essi, secondo quanto riportato, è stata abbattuta nelle regioni occidentali di Kursk e Bryansk. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito su Telegram che un attacco ha colpito un complesso residenziale, causando danni a edifici e automobili e ferendo una persona.