Guerra in Ucraina, offensiva a sorpresa di Kiev nel Kursk. Russia "L'abbiamo respinta" Attacco a sorpresa dell'esercito ucraino nella regione russa di confine di Kursk. Intanto Zelensky: "Un Trump forte può porre fine alla guerra e fare pressione su Putin".

A cura di Biagio Chiariello

Il conflitto tra Ucraina e Russia continua. Nelle ultime ore, Mosca ha dichiarato di essere impegnata a respingere una nuova offensiva ucraina nella regione russa di confine di Kursk, dove le forze di Kiev controllano già diverse centinaia di chilometri quadrati dall'assalto avvenuto nell'agosto 2024.

Secondo le dichiarazioni russe, "il gruppo d'assalto dell'esercito ucraino è stato neutralizzato dall'artiglieria e dall'aviazione" e "l'operazione per eliminare le unità delle forze ucraine è in corso." Tuttavia, i blogger filo-ucraini sostengono che la situazione sul campo sia ben diversa.

L’Ucraina, che si prepara al quarto anno di guerra in una situazione di profonda crisi economica, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su questa nuova operazione. Secondo fonti occidentali e ucraine, le forze del Cremlino sarebbero ora supportate nella zona da migliaia di soldati nordcoreani. Il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Iermak, ha pubblicato su Telegram un messaggio diretto: "Regione di Kursk, buone notizie. La Russia sta ottenendo ciò che merita."

Questa comunicazione è stata criticata dal deputato ucraino Oleksii Goncharenko, noto per il suo atteggiamento critico verso il governo: "Non capisco perché sia necessario fare un rapporto ufficiale." Ha aggiunto: "Forse sarebbe meglio farlo a operazione conclusa?"

Zelensky: “Trump può porre fine alla guerra e fare pressione su Putin”

Nel frattempo, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato che il suo neo-omologo statunitense, Donald Trump, non lo ha invitato alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio. In una lunga intervista con il podcaster statunitense Lex Fridman, Zelensky ha spiegato: "Ci sono leader che sono abituati a presentarsi anche senza essere stati invitati – basti vedere quello che ha fatto Putin con l'Ucraina – ma io non posso permettermelo, a causa della guerra e delle misure di sicurezza necessarie."

Alla domanda se vorrebbe essere a Washington DC il prossimo 20 gennaio, Zelensky ha risposto che ciò accadrebbe solo se "il presidente Trump mi invitasse personalmente." Ha poi concluso: "Se mi invita, verrò."

Ad ogni modo, secondo Zelensky, un "Donald Trump forte" potrebbe essere determinante per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente ucraino ha sottolineato che il capo della Casa Bianca sarà fondamentale per garantire la sicurezza del Paese, aprendo la strada a un accordo negoziato sostenuto anche dalle nazioni europee.

"Trump e io troveremo un accordo e offriremo forti garanzie di sicurezza, insieme all'Europa, e poi potremo parlare con i russi," ha dichiarato Zelensky.

"Noi e Trump veniamo prima di tutto, e l'Europa sosterrà la posizione dell'Ucraina. Penso che il presidente Trump non solo abbia la volontà, ma anche le capacità, e non siano solo chiacchiere. Conto molto su di lui, e penso che il nostro popolo faccia altrettanto. Ha abbastanza potere per fare pressione su Putin."