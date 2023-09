Guerra in Ucraina, la Russia bombarda il Donetsk. In Canada Trudeau si scusa per l’omaggio al nazista ucraino Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 28 settembre. La Russia ha bombardato Kostiantynivka, Toretsk e Kalynivka, nella regione del Donetsk.

L'esercito russo ha bombardato gli insediamenti a nord della regione del Donetsk, uccidendo una persona e ferendone altre quattro. Lo riferisce su Facebook la procura regionale ucraina. "Le unità armate dello Stato aggressore hanno condotto bombardamenti contro gli insediamenti nel nord della regione. In particolare, i bombardamenti hanno avuto luogo a Kostiantynivka, Toretsk e Kalynivka. Secondo i dati preliminari, gli occupanti hanno utilizzato bombe guidate e ad alto esplosivo e carri armati contro la popolazione civile" si legge nel comunicato della procura che spega anche che "uno dei residenti locali è stato ucciso" mentre "altri quattro civili – donne di 61, 76 e 81 anni e un uomo di 36 anni – che si trovavano all'esterno durante il bombardamento, hanno riportato ferite di varia gravità". Distrutte e danneggiate, infine, più di due decine di abitazioni private, oltre al gasdotto e alle linee elettriche.

I russi hanno inoltre attaccato la regione di Kherson uccidendo un uomo di 41 anni e ferendone un altro. Lo riporta su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale Alexander Prokudin. Prokudin ha aggiunto che Mosca ha anche lanciato sette bombe nel distretto di Beryslav, ma le informazioni su vittime e danni "sono ancora in corso di verifica".

Canada, Trudeau si scusa per l'omaggio al nazista ucraino

Mentre in Ucraina si continua a combattere in Canada fa ancora discutere l'omaggio che il Parlamento ha reso a un ex membro nazista ucraino; per questo il premier Justin Trudeau si è scusato. "Tutti noi che eravamo in quest'aula venerdì ci rammarichiamo profondamente di essere rimasti in piedi e di aver applaudito, anche se lo abbiamo fatto senza conoscere il contesto", ha dichiarato Trudeau, parlando della standing ovation tributata al 98enne Yaroslav Hunka, che faceva parte della famigerata 14a Waffen Grenadier delle SS. Si è trattato, ha continuato il premier nella sua ammenda, di "un'orribile violazione della memoria delle decine di milioni di persone morto nell'Olocausto".

Trudeau ha ammesso che l'omaggio resto a Hunka è stato "profondamente, profondamente doloroso" per gli ebrei, i polacchi, i rom, la comunità Lgbtq e tutti coloro che sono stati vittime del regime nazista durante la Seconda guerra mondiale. Il premier si è detto "profondamente dispiaciuto" con Zelensky, ritratto mentre applaude il veterano, un'immagine sfruttata dai propagandisti russi, che definiscono quello di Kiev un regime nazista.

