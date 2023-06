Guerra in Ucraina, la minaccia di Putin: “Presto dispiegheremo nuovi missili Sarmat” Il Presidente russo parlando ai laureati della accademie militari evidenzia poi che “la controffensiva ucraina rallenta”, ma Zelensky sottolinea: “Il capo del Cremlino tiene alla sua vita, non credo userà armi atomiche”.

La Russia continuerà lo sviluppo della cosiddetta "triade nucleare": così Mosca vuole "garantire la sicurezza militare del Paese e la stabilità mondiale". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i laureati delle università militari al Cremlino, aggiungendo che presto saranno dispiegati i missili balistici Sarmat. A riportarlo è la Tass.

I Sarmat sono in grado di trasportare 10 o più testate nucleari, sono missili balistici intercontinentali più potenti e tecnologicamente avanzati della Russia. Il leader del Cremlino ha anche ribadito che "rafforzare l'esercito rimane la priorità" di Mosca.

"Già circa la metà delle unità e delle formazioni delle forze missilistiche strategiche sono equipaggiate con gli ultimi complessi Yars e le truppe vengono riattrezzate con moderni sistemi missilistici con la testata ipersonica Avangard", ha detto ancora il capo del Cremlino.

C'è "un rallentamento della controffensiva ucraina" e "il nemico sta subendo perdite serie", ha aggiunto il presidente russo Secondo Putin gli ucraini hanno perso finora "245 carri armati e 678 blindati di vario tipo, compresi francesi e americani", ma le forze di Kiev "non hanno e esaurito il potenziale per l'avanzata". Lo riferisce l'agenzia Interfax.

La Russia aumenterà anche la produzione massiccia di droni e rafforzerà il loro dispiegamento sul campo. "Il miglioramento e la produzione di sistemi di difesa cresceranno, così come il dispiegamento di veicoli aerei senza pilota e sistemi di attacco robotico alle truppe, che si sono dimostrati efficaci in situazioni di combattimento", ha affermato Putin in un'intervista a Rossiya 24. "Accelereremo la loro produzione. È necessario fornire questa attrezzatura a tutte le unità militari, comprese squadre, plotoni, compagnie e battaglioni".

La Bbc ha invece dato spazio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che non crede che Vladimir Putin sia "pronto" a usare le armi nucleari nel conflitto in Ucraina, perché lo zar "ha paura per la sua vita, la ama molto". In ogni caso, ha aggiunto il presidente ucraino, "non c'è modo di dirlo con certezza, soprattutto per quanto riguarda una persona senza legami con la realtà, che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino".