Guerra in Ucraina, Kiev: “Presi mille chilometri quadrati di territorio russo”. Putin: “Li respingeremo” Le forze di Kiev hanno riferito di aver preso il controllo di mille chilometri di territorio russo. L’incursione iniziata nei giorni scorsi e lanciata nella regione di Kursk, al confine con la Russia, è la più grande operazione ucraina degli ultimi due anni e mezzo di guerra. Il presidente russo Putin: “Scacceremo il nemico”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin

È stata particolarmente inaspettata ed efficace l'offensiva dell'esercito ucraino al confine con la Russia, dove, secondo il comandante Oleksandr Syrskyi, citato dalla Bbc, le forze di Kiev ora controllano mille chilometri quadrati di territorio russo. L'incursione iniziata nei giorni scorsi è la più grande operazione ucraina degli ultimi due anni e mezzo di guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha portato la guerra ad altri e ora tutto ciò le si sta ritorcendo contro. Ma l'omologo russo Vladimir Putin ha descritto l'offensiva come una "grave provocazione" e ha ordinato alle forze russe di "cacciare il nemico dal territorio".

Un numero crescente di persone è stato evacuato dalla regione russa di Kursk per motivi di sicurezza. Le autorità della zona hanno riferito che circa 28 villaggi sono caduti in mano alle forze ucraine, che 12 civili sono stati uccisi e che "la situazione resta difficile".

Vladimir Putin: "Scacciare il nemico dai nostri territori"

Le truppe ucraine hanno lanciato il loro attacco a sorpresa martedì scorso, 6 agosto, e si dice che l'offensiva abbia risollevato il morale della parte ucraina. Ma, secondo gli analisti, la strategia potrebbe portare con sé nuovi pericoli per Kiev.

Una fonte militare britannica di alto livello, che ha chiesto di restare anonima, ha dichiarato alla Bbc che esiste il rischio che Mosca reagisca raddoppiando i propri attacchi contro la popolazione civile e le infrastrutture dell'Ucraina.

Il presidente Putin, durante una riunione con diversi funzionari, ha detto: "Il compito principale del Ministero della Difesa è ovviamente quello di scacciare il nemico dai nostri territori".

Il presidente Zelensky: "Russia deve essere costretta a fare la pace"

Nel suo discorso serale, il presidente ucraino Zelensky ha parlato dell'offensiva e detto che "se Putin ha così tanta voglia di combattere, la Russia deve essere costretta a fare la pace. La Russia ha portato la guerra agli altri, ora sta tornando a casa. L'Ucraina ha sempre voluto solo la pace e noi certamente la garantiremo".

I funzionari ucraini hanno affermato che nell'operazione sono impegnate migliaia di truppe, un numero molto più elevato rispetto alla piccola incursione inizialmente segnalata dalle guardie di frontiera russe. Un funzionario ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp che il loro scopo era "infliggere il massimo delle perdite e destabilizzare la situazione in Russia".

In Russia c'è chi si chiede come l'Ucraina sia riuscita a entrare nella regione di Kursk. Un blogger filo-russo, Yuri Podolyaka, ha definito la situazione "allarmante". La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha affermato che una dura risposta da parte delle forze armate russe "non richiederà molto tempo".

Aiea ha ispezionato la torre danneggiata nella centrale di Zaporizhzhia

Nel frattempo, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato nella tarda serata di lunedì di aver ispezionato una torre di raffreddamento danneggiata nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, in Ucraina, a seguito dell'incendio divampato domenica, ma di non essere riuscita a individuarne immediatamente la causa.

Zelensky ha accusato la Russia di aver appiccato deliberatamente l'incendio per "ricattare" l'Ucraina, mentre il governatore regionale di Zaporizhia, nominato dal Cremlino, ha affermato che l'incendio è stato causato dai bombardamenti ucraini.