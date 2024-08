video suggerito

Guerra in Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: “Chasiv Yar controllata dai russi, qui sono solo rovine” Ancora una notte di attacchi in Ucarina: raid con droni su Kiev e altre regioni. Le truppe russe controllano il 40% di Chasiv Yar, città strategica nel Donetsk: “Se viene catturata, le forze russe otterranno importante vantaggio tattico”. Kuleba: “Possiamo vincere ma dateci le armi”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora una notte di paura a Kiev. Le truppe russe hanno attacco la Capitale ucraina per sei ore con droni, di cui 15 sono stati abbattuti. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare cittadina, Sergey Popko, aggiungendo che i detriti dei droni sono caduti in tre diversi quartieri della città: Holosiyvsky, Dniprovskyi e Desnianskyi dove è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale. Alcuni sarebbero caduti in un parco giochi in una zona residenziale del quartiere Dnipro, secondo il sindaco, Vitaliy Klychko. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sempre nella notte, oltre alla città di Kiev, sono state prese di mira la stessa regione della capitale, la regione di Sumy (nord-est), la regione di Mykolaiv (sud), la regione di Kharkiv (est), quella di Dnipropetrovsk (est) e quelle di Chernihiv (nord), Poltava (centro-est), Cherkasy (centro) e Vinnytsia (sud).

Intanto, il Paese fa ancora i conti con i raid che da lunedì si stanno intensificando e che stanno prendendo di mira in particolare le infrastrutture energetiche. Le autorità ucraine hanno pertanto fatto sapere che diversi impianti nucleari del paese sono stati disconnessi dalla rete elettrica dopo gli attacchi di lunedì.

Leggi anche Come la Russia di Putin sfrutta il caso Telegram per la propaganda

La situazione si fa difficile anche a Chasiv Yar, città strategica nel Donetsk: le forze russe ne controllano al momento il 40%, come riferisce Andriy Polukhin, portavoce della 24a Brigata meccanizzata ucraina, citato da Rbc-Ucraina. "Al momento, il nemico controlla la parte della città fino al canale, circa il 40% della città", ha precisato, spiegando che se Chasiv Yar viene catturata, le forze russe otterranno un vantaggio tattico sulle alture sopra le città di Kostiantynivka, Druzhkivka e Kramatorsk, così come sulle rotte logistiche ucraine. Secondo Polukhin, Chasiv Yar è stata distrutta in modo simile a Bakhmut e Avdiivka. "Sono solo rovine", ha detto.

Su quanto sta succedendo in Ucraina è intervenuto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell che accogliendo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Bruxelles per il consiglio informale Esteri, ha affermato che "le restrizioni all'uso delle armi date all'Ucraina devono essere revocate, ci deve poter essere pieno utilizzo per colpire obiettivi militari in Russia in linea con le regole internazionali". Kuleba aveva infatti affermato poco prima che l'Ucraina "può sconfiggere la Russia, lo abbiamo dimostrato una volta di più. Ma dobbiamo poter colpire gli obiettivi militari legittimi dentro la Russia, gli aeroporti da dove partono gli attacchi per l'Ucraina, se abbiamo missili sufficienti e possiamo colpire gli obiettivi, ridurremo la pressione sulle infrastrutture critiche".