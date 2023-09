Guerra in Ucraina, Kiev accusa: “Componenti europei nei droni utilizzati dalla Russia”. Incendio in aeroporto vicino Mosca Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 27 settembre. Rapporto di Kiev accusa l’Occidente: “Fornisce all’Iran componenti per costruire droni impiegati dalla Russia”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un grande incendio è divampato nella notte nei pressi di un aerodromo militare nella regione di Mosca. Lo riferiscono alcuni canali Telegram russi. Secondo "rosZMI", il rogo è scoppiato nella città di Shchelkovo, nei pressi della capitale. In questa città ha sede l'aeroporto militare Chkalovskij, dove recentemente un gruppo di sabotatori ha fatto esplodere e danneggiato gravemente due aerei e un elicottero. Secondo alcuni residenti locali citati su Telegram, nella zona industriale vicino allo scalo era visibile una grande colonna di fumo.

Bombe russe a Nikopol: distrutti edifici civili

In attesa che venga fatta chiarezza sulle cause dell'incendio in territorio russo e su eventuali vittime continua ad essere l'Ucraina il cuore dei combattimenti. Bombe russe sull'area di Nikopol hanno causato incendi e danneggiato diversi edifici. Lo riporta Rbc-Ucraina aggiungendo che due persone sono rimaste ferite. Il capo dell'OVA di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak ha comunicato che i feriti, di 44 e 68 anni, sono stati trasportati in ospedale. Gli attacchi a Nikopol e Myrivska hromada hanno colpito un'azienda privata, 4 fabbricati agricoli di cui uno completamente distrutto e 6 abitazioni civili. Danneggiate linee del gas ed elettriche.

Kiev accusa l'Occidente: componenti europei nei droni usati dalla Russia

In questo quadro, le autorità di Kiev hanno duramente criticato gli alleati occidentali. I droni kamikaze iraniani utilizzati negli ultimi attacchi alle città ucraine, infatti, sono stati realizzati con componenti europei e americani. Nella relazione di 47 pagine presentata ai governi del G7 in agosto, Kiev afferma che nei tre mesi precedenti ci sono stati più di 600 raid con veicoli aerei senza pilota (Uav) contenenti tecnologia occidentale. Secondo il rapporto ottenuto dal Guardian, 52 componenti elettrici prodotti da aziende occidentali sono stati rinvenuti nel drone Shahed-131 e 57 nel modello Shahed-136, che ha un'autonomia di volo di 2.000 km e una velocità di crociera di 180 km l'ora. Nei modelli di droni abbattuti sono stati rinvenuti numerosi componenti prodotti da aziende di Paesi alleati dell'Ucraina, inclusi Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone, Italia e Canada.

Leggi anche Cosa sono i letali missili Taurus che la Germania vuole consegnare all'Ucraina

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino