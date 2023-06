Guerra in Ucraina, due potenti esplosioni in Crimea: colpita Sebastopoli Due potenti esplosioni si sono verificate nel pomeriggio a Sebastopoli, in Crimea. Il proprietario dell’esercito privato russo, il gruppo Wagner, attacca il Cremlino: “Nasconde la realtà sui progressi ucraini”

Due potenti esplosioni si sono verificate nella giornata di oggi nella città di Sebastopoli, sulla punta sud-occidentale della Crimea, annessa unilateralmente da Mosca nel 2014. A riferirlo è Rbc-Ukraine, che ha fatto sapere che al momento non vi sono ulteriori dettagli sulle due deflagrazioni.

Le due potenti esplosioni sono da inquadrare in un inasprimento della guerra tra Russia e Ucraina, con le dichiarazioni di Vladimir Putin sul possibile utilizzo di armi nucleari. Mentre Kiev va avanti con la sua controffensiva per riguadagnare terreno sui territori nelle mani dei russi, Mosca ha annunciato di essere "pronta" a dispiegare nuovi missili nucleari Sarmat nella guerra in Ucraina. I missili sono in grado di trasportare 10 o più testate nucleari e l'annuncio ha destato la preoccupazione dell'intera Europa. "Non penso che Putin userà il nucleare – ha affermato il presidente ucraino Zelensky -. Ha paura per la sua vita, la ama molto. Non c'è modo di dirlo con certezza perché resta una persona senza legami con la realtà che nel XXI secolo ha lanciato una guerra su larga scala contro il suo vicino".

Stando a quanto reso noto, dall'inizio della controffensiva ucraina, la Russia ha sensibilmente aumentato gli attacchi giornalieri sul Paese. Nel frattempo, il capo del gruppo militare privato Wagner, Yevgeny Prigozhin, accusa i vertici del Cremlino di "ingannare i russi" con notizie false sul corso dell'offensiva in Ucraina. Secondo Prigozhin, Kiev continua a conquistare porzioni di territorio e per questo il governo russo starebbe ingannando i cittadini per non mostrare segni di difficoltà. "Enormi porzioni aeree sono state consegnate al nemico – ha affermato -. Le truppe ucraine hanno già cercato di attraversare il fiume Dnipro, sulla linea del fronte e questo viene tenuto nascosto. Un giorno la Russia si sveglierà e scoprirà che anche la Crimea è stata consegnata a Kiev".