Guerra in Ucraina, droni su Kiev nella notte, Zelensky: “Russia pronta ad attaccare Zaporizhzhia” Nuovo attacco con droni nella notte sulla capitale ucraina Kiev. Secondo le autorità, tutti i droni russi sono stati respinti. William Burns, a capo della Cia, sarebbe stato informato durante una visita a giugno del piano per la controffensiva nella guerra contro Mosca.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mosca ha lanciato un nuovo attacco contro l'Ucraina durante la notte con droni inviati su Kiev. Secondo le autorità ucraine, tutti sono stati abbattuti dalle difese aeree. A riportarlo è il Kiev Independent che cita fonti dell'amministrazione cittadina. Si tratta del primo attacco con droni contro la città nelle ultime due settimane di conflitto.

I droni utilizzati per l'attacco sulla capitale sarebbero gli Shahed di fabbricazione iraniana forniti alla Russia da metà conflitto in poi. Mentre Mosca deve fare i conti con la stanchezza delle forze armate russe e la rivolta interna voluta dal gruppo paramilitare Wagner, che ha desistito a 200 chilometri dalla capitale russa, l'Ucraina continua la sua controffensiva su larga scala nel tentativo di guadagnare terreno.

Stando a quanto reso noto dalla stampa internazionale, William Burns, a capo della Cia, avrebbe compiuto un viaggio segreto in Ucraina nel mese di giugno per essere informato sulla strategia di Kiev per riprendere i territori occupati dal Cremlino e aprire le trattative per un cessate il fuoco entro fine anno. Mentre gli Usa evitano di commentare quanto riportato dalla stampa americana in merito alla visita di Burns, il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato che la Russia potrebbe essere "pronta a lanciare un attacco terroristico presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia".

Leggi anche Come funzionano i missili ATACMS, i razzi che vuole Kiev per colpire a 300 km di distanza

Il leader di Kiev lo avrebbe detto dopo un colloquio con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. "Diciamo da tempo che c'è una seria minaccia. Perché la Russia è tecnicamente pronta a provocare un'esplosione locale all'impianto, che potrebbe portare al rilascio di sostanze pericolose nell'aria. Lo comunichiamo molto chiaramente. Noi stiamo discutendo di tutto questo con i nostri partner in modo che tutti capiscano e facciano pressione politicamente sulla Federazione Russa per evitare anche solo l'eventualità di una cosa del genere. "