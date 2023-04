Guerra in Ucraina, Bild: “Kiev ha provato a uccidere Putin con un drone carico di esplosivo” I servizi segreti ucraini domenica scorsa avrebbero tentato di uccidere Vladimir Putin con un drone esplosivo. Lo rivela il quotidiano tedesco Bild.

A cura di Davide Falcioni

I servizi segreti ucraini domenica scorsa avrebbero tentato di uccidere Vladimir Putin con un drone esplosivo; nonostante l'operazione sia fallita, le autorità russe avrebbero preferito non rivelare nulla.

Lo scrive il quotidiano tedesco Bild, secondo cui nel pomeriggio del 23 aprile sarebbe stato fatto decollare dall'Ucraina un drone UJ-22 con una portata fino a 800 chilometri e con a bordo "30 blocchi di esplosivo C4, per un peso totale di 17 chili". L'obiettivo dell'operazione sarebbe stato il parco industriale di Rudnevo, nei pressi di Mosca, in cui avrebbe potuto esserci una visita di Putin. Il velivolo senza pilota è però precipitato 20 chilometri prima di giungere a destinazione, e non è chiaro neppure se la visita di Putin sul posto ci sia mai stata.

Bild ha citato l'attivista ucraino Yuri Romanenko, "che si dice abbia stretti legami con i servizi segreti di Kiev" e che ha scritto che "la scorsa settimana i nostri agenti dei servizi segreti hanno ricevuto informazioni sul viaggio di Putin al parco industriale di Rudnevo. Di conseguenza, il nostro drone kamikaze è decollato, ha attraversato tutte le difese aeree della Federazione Russa e si è schiantato non lontano dal parco industriale". Bild ricorda infine che lunedì diversi media russi avevano riferito di un drone UJ-22 precipitato a est di Mosca.

Dopo la scoperta dei rottami del drone a Mosca era scattato l’allarme; le autorità russe si sentono infatti sempre più minacciate sul proprio territorio a causa degli attacchi con aerei senza pilota, che Kiev non ammette ufficialmente. Il ministero della Difesa russo aveva riferito che gli ucraini hanno cercato di colpire con tre droni sottomarini la base della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Ucraina, ma sono stati intercettati senza provocare danni. Ma più allarmante era stato il ritrovamento avvenuto in una foresta solo 35 chilometri a est della periferia della capitale di un velivolo senza pilota con un carico di 18 chilogrammi di esplosivo.