Guerra in Ucraina, attacco russo ai magazzini del grano, Biden: “Non possiamo fermare aiuti a Kiev” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di domenica 1 ottobre 2023. Nuova notte di bombardamenti russi con droni. Esplosioni a Zaporizhzhia, nella regione di Odessa e a Kherson. Enormi incendi nelle strutture dove viene immagazzinato il grano. Biden avverte il Parlamento Usa: “Non possiamo permetterci lo stop agli aiuti a Kiev”.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovi bombardamenti russi durante la notte in Ucraina dove la guerra prosegue ormai da quasi seicento giorni. Droni e aerei di Mosca hanno colpito nelle scorse ore le regioni centrali dell'Ucraina, prendendo di mira i magazzini di grano di Kiev. Le esplosioni hanno illuminato il cielo della regione di Cherkasy nella notte tra sabato e domenica, causando enormi incendi nelle strutture dove viene immagazzinato il grano ucraino da esportare all'estero. Altre esplosioni e attacchi di droni nel sud dell'Ucraina, nella regione di Odessa, e bombe aeree sulla regione di Kherson. Intanto il presidente Usa Joe Biden ha esortato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare al più presto gli aiuti già promessi all’Ucraina e bloccati in Parlamento dopo il rischio shutdown. "Non possiamo permetterci di fermare gli aiuti a Kiev" ha sottolineato Biden.

Attacco di droni su Cherkasy e Odessa e bombe su Kherson

Nuova notte di bombardamenti in Ucraina dove un massiccio attacco di droni dell'esercito russo ha preso di mira la regione di Cherkasy, nel centro del Paese. A riferirlo il governatore della regione Igor Taburets, citato dai media ucraini. "Il nemico ha attaccato massicciamente la regione di Cherkasy con droni. Le infrastrutture industriali di Uman sono state colpite. Di conseguenza sono scoppiati incendi nei magazzini. In particolare, dove veniva immagazzinato il grano", ha detto Taburets. Nelle scorse ore però gli allarmi anti aerei sono risuonati in molte regioni dove sono stati presi di mira infrastrutture energetiche e gasdotti. Una serie di esplosioni sono state segnalate anche a Zaporizhzhia e nella regione di Odessa e bombe aeree sulla regione di Kherson. "Le forze di occupazione russe stanno nuovamente attaccando il sud dell'Ucraina con i droni, probabilmente Shahed, che stanno volando dal Mar Nero in direzione della regione di Odessa" ha riferito l'Aeronautica militare ucraina. Nel frattempo il Ministero della Difesa russo riferisce di un drone ucraino abbattuto nel territorio di Krasnodar verso le 8 di oggi, 1 ottobre, ora di Mosca.

Biden fa appello al Congresso per gli aiuti a Kiev

Intanto appello del presidente Usa Joe Biden al parlamento statunitense per dare il via libera al più presto agli aiuti già promessi all’Ucraina. I parlamentari devono ora discutere su un disegno di legge da 24 miliardi di dollari di assistenza militare all’Ucraina che Biden voleva nel bilancio ma che è stato stralciato per evitare lo shutdown. "Non possiamo in nessun caso permettere che venga interrotto il sostegno americano all’Ucraina. Mi aspetto pienamente che il relatore manterrà il suo impegno nei confronti del popolo ucraino e assicurerà il passaggio del sostegno necessario per aiutare l'Ucraina in questo momento critico", ha aggiunto Biden, riferendosi al leader repubblicano della Camera, Kevin McCarthy. Intanto i massimi leader del Senato americano hanno rilasciato una dichiarazione bipartisan in cui confermano il loro impegno nei confronti dell’Ucraina.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino