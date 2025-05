video suggerito

Guerra in Ucraina, attacco con droni a Mosca: aeroporti chiusi per ore. Raid a Sumy, almeno 3 morti e 7 feriti Altissima tensione tra Russia e Ucraina alla vigilia delle celebrazioni del 9 maggio: Kiev avrebbe effettuato un attacco notturno con droni costringendo i 4 aeroporti di Mosca a chiudere per ore. Raid russo su Sumy: 3 morti e 7 feriti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Drone su Kiev (Getty).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta altissima la tensione tra Russia e Ucraina nonostante i tentativi di portare avanti discorsi sul cessate il fuoco tra le parti. Kiev ha lanciato un attacco notturno con droni contro Mosca per la seconda notte consecutiva. Tutti e quattro i principali aeroporti della Capitale – Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky – sono rimasti chiusi per diverse ore per garantire la sicurezza, ma sono stati poi riaperti, come ha fatto sapere su Telegram l'ente di controllo dell'aviazione russa Rosaviatsia. E tutto questo a pochi giorni dall'attesa parata militare del 9 maggio in occasione delle celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato sui social media che almeno 19 droni ucraini sono stati distrutti prima di raggiungere la città "da diverse direzioni". Il primo cittadino ha aggiunto che alcuni detriti sono atterrati su una delle principali autostrade che portano alla città, ma che non ci sono state vittime. Secondo quanto riportano alcuni blogger locali, sarebbero state distrutte le finestre di un appartamento nella zona Sud della Capitale. Da Kiev, come sottolinea la BBC, non è arrivato ancora alcun commento.

Ancora, nella regione di Kursk, il governatore in carica Alexander Khinshtein ha detto che un attacco è stato effettuato su una sottostazione elettrica nella città di Rylsk, ferendo due adolescenti. "A seguito dell'attacco alla città, due trasformatori sono stati danneggiati, e l'alimentazione è stata completamente tagliata," ha detto su Telegram il governatore. Le autorità russe hanno riferito che le forze di difesa hanno respinto quattro droni diretti verso Mosca.

Ma raid si sono verificati la scorsa notte anche in Ucraina, in particolare nell'oblast di Sumy dove i russi hanno preso di mira i villaggi di Bilopilia e Vorozhba: il bilancio è di almeno 3 morti e 7 feriti secondo quanto riferito dall'amministrazione regionale. Tra quest'ultimi ci sarebbe anche un 16enne. Le autorità locali hanno avviato un'evacuazione di emergenza a causa dell'intensità degli attacchi. Anche il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha affermato che Mosca ha effettuato una serie attacchi con droni durante la notte "nella zona centrale e densamente popolata della città. A seguito dell'attacco con i droni, una casa è in fiamme", ha scritto su Telegram. Una persona sarebbe rimasta uccisa a seguito di un attacco su Odessa, come ha fatto sapere il governatore della Regione.

"La pace è certamente possibile, ma senza costringere la Russia non si otterrà nulla. È un'illusione pensare sia pronta a parlarne, a procedere e a rispettare gli accordi. Ha avviato una delle guerre più distruttive e non ha raggiunto gli obiettivi che si era posta: non si fermerà", ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, intervistato da Repubblica. "La pace è possibile solo con la coercizione: sanzioni economiche tali da portare quasi al collasso la sua capacità di guadagnare sui mercati esteri, come l'embargo petrolifero. E colpi militari, l'ampliamento degli attacchi sul territorio russo contro le infrastrutture belliche avrà un forte impatto sociale. Ci sono formule matematiche secondo cui applicando questi strumenti di coercizione e senza parlare di concessioni su larga scala, la pace può arrivare molto rapidamente. O almeno un cessate il fuoco stabile".