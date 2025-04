video suggerito

Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall’8 al 10 maggio Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall’8 al 10 maggio in occasione dell’ottantesimo anniversario della vittoria sovietica sul nazifascimo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall'8 al 10 maggio per l'ottantesimo anniversario della vittoria sul nazifascimo. Lo ha reso noto il Cremlino sul suo canale Telegram, aggiungendo che "Kiev dovrebbe seguire questo esempio" e far tacere le armi. "In caso di violazione del cessate il fuoco da parte ucraina, le Forze armate della Federazione Russa forniranno una risposta adeguata ed efficace", ha aggiunto l'Ufficio di Presidenza di Putin, spiegando che "la parte russa dichiara ancora una volta la propria disponibilità a negoziati di pace senza precondizioni, volti a eliminare le cause profonde della crisi ucraina e a un'interazione costruttiva con i partner internazionali".

Il cessate il fuoco durerà dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio fino alla mezzanotte tra il 10 e l'11, precisa il Cremlino. "Per decisione del comandante in capo delle forze armate, Vladimir Putin – si legge nel comunicato – per ragioni umanitarie dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio alla mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio la parte russa dichiara un cessate il fuoco. Tutte le azioni militari sono sospese in quel periodo".

Putin ha già annunciato un cessate il fuoco di 30 ore in Ucraina durante il fine settimana di Pasqua. Volodymyr Zelensky, tuttavia, ha affermato che le truppe russe avrebbero violato quella tregua "circa 3mila volte".

Leggi anche Trump dice che Zelensky è disposto a cedere la Crimea alla Russia per la pace in Ucraina

Quali sono le condizioni russe per la pace in Ucraina

A dire il vero, tuttavia, delle precondizioni da parte russa ci sono e ad esporle è stato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un'intervista al quotidiano brasiliano O Globo. Mosca, in particolare, pretende il riconoscimento internazionale della Crimea, della Repubblica di Lugansk e delle regioni di Cherson e Zaporozhye. Tali condizioni costituiscono "un imperativo", ha affermato Lavrov. "Tutti gli impegni assunti da Kiev devono essere giuridicamente vincolanti, prevedere meccanismi di attuazione e avere carattere permanente", ha aggiunto il Ministro degli Esteri.

Per Kiev no alla NATO e status di neutralità

Mosca non ha fatto mistero della sua posizione sull'accordo, ha osservato Lavrov. "La Russia parte dal presupposto che la mancata adesione di Kiev alla NATO, nonché la riaffermazione del suo status di neutralità e non allineato ai sensi della Dichiarazione del 1990 sulla sovranità statale dell'Ucraina, costituiscano uno dei due pilastri per una soluzione definitiva della crisi ucraina che rispetti gli interessi di sicurezza della Russia", ha affermato. "Il secondo pilastro consiste nel superare l'eredità del regime neonazista che ha preso il potere a Kiev dopo il colpo di stato del febbraio 2014, inclusa l'iniziativa dei suoi autori di sradicare e cancellare, sia fisicamente che legislativamente, tutto ciò che è russo, che si tratti della lingua, dei media, della cultura, delle tradizioni russe o della fede ortodossa canonica", ha spiegato Lavrov. "Anche la smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina sono all'ordine del giorno, insieme alla revoca delle sanzioni, al ritiro delle azioni legali e all'annullamento dei mandati di arresto, nonché alla restituzione dei beni russi sottoposti al cosiddetto congelamento in Occidente", ha sottolineato.