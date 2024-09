video suggerito

Guerra in Medioriente, Israele offre salvacondotto per uscire da Gaza a leader Hamas in cambio di ostaggi Israele ha proposto al leader di Hamas, Yahya Sinwar, un salvacondotto per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani e della rinuncia da parte dell’organizzazione al controllo sulla Striscia. Intanto anche Kamala Harris e Donald Trump hanno parlato della situazione in Medioriente nel dibattito tv di ieri sera. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Gaza – Distruzione dopo bombardamenti israeliani a Deir al-Balah

Nuovi spiragli di pace in Medio Oriente. Israele avrebbe proposto al leader di Hamas, Yahya Sinwar, un salvacondotto per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani e della rinuncia da parte dell'organizzazione al controllo sulla Striscia. Ne ha parlato il coordinatore del governo di Tel Aviv per gli ostaggi, Gal Hirsch, in un'intervista a Bloomberg ripresa da Haaretz.

Sono pronto a fornire un passaggio sicuro a Sinwar, alla sua famiglia, a chiunque voglia unirsi a lui", ha detto Hirsch: "vogliamo indietro gli ostaggi, vogliamo la smilitarizzazione, la deradicalizzazione, un nuovo sistema che gestisca Gaza".

Già nella giornata di ieri, 10 settembre, il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto ai giornalisti che sarebbero maturate le condizioni per una pausa di "almeno sei settimane" nei combattimenti nell'enclave palestinesi che includa il rilascio dei diversi ostaggi ancora in mano ad Hamas. Tuttavia, non si è impegnato a porre fine in modo permanente ai combattimenti, come richiesto dall'organizzazione militare.

L'Idf pubblica un video del tunnel degli ostaggi uccisi da Hamas

Nella serata di ieri l'Idf ha invece diffuso il filmato consegnato alle famiglie degli ostaggi Hersh, Eden, Ori, Almog, Carmel e Alex, uccisi a colpi di arma da fuoco da Hamas dopo oltre dieci mesi di prigionia, i cui corpi sono poi stati recuperati dall'esercito israeliano.

Nel video si vede un cunicolo, accessibile da una stanza per bambini, a circa 20 metri di profondità. All'interno, sono stati rinvenuti cibo e attrezzature che si presume siano state usate dagli ostaggi per sopravvivere per settimane. Si vedono poi dei secchi per fare i bisogni, bottiglie di urina, vestiti femminili stracciati, proiettili di kalashnikov e una porta blindata che chiudeva il tunnel per non farli scappare.

Gaza, cosa hanno detto Trump e Harris nel dibattito tv

E della guerra a Gaza hanno parlato anche Donald Trump e Kamala Harris nel dibattito in tv in vista delle presidenziali USA. "La guerra deve finire immediatamente", ha detto la candidata dem, ribadendo la necessità di un cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi di Hamas. "Da presidente continuerò a sostenere e ad aiutare Israele a difendersi dai terroristi e dall'Iran", ha aggiunto.

Per l'oppositore repubblicano invece "Kamala Harris odia Israele, ha disertato il discorso di Netanyahu al Congresso Usa preferendo andare alla riunione di una sorority, credo che se diventerà presidente Israele non esisterà nel giro di due anni", ha detto Donald Trump.