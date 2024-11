Guerra in Medio Oriente, Hezbollah rivendica la vittoria su Israele con l’inizio del cessate il fuoco

video suggerito

Il movimento sciita libanese Hezbollah, alleato con l'Iran, ha rivendicato "la vittoria" su Israele con il cessate il fuoco cominciato questa mattina e che ha posto fine a due mesi di guerra aperta in Libano tra l'esercito israeliano e il movimento islamista.

Mentre per le strade di Beirut e dintorni è scoppiata la festa, la sala operativa di Hezbollah in un comunicato diffuso sui canali ufficiali del gruppo ha dichiarato di aver "sconfitto l'esercito israeliano. Con l'impegno e lo sforzo profuso per più di tredici mesi, la Resistenza è stata in grado di ottenere la vittoria sul nemico illusorio, che non ha potuto minare la sua determinazione o piegare la sua volontà".

"La vittoria di Dio Onnipotente è stata l'alleata della giusta causa", ha continuato Hezbollah nella nota, aggiungendo che i suoi combattenti "rimarranno pienamente pronti ad affrontare (…) gli attacchi del nemico israeliano".

Da parte sua, qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah "verrà contrastata da Israele con il fuoco", ha dichiarato il portavoce dell'Idf Daniel Hagari, in una conferenza stampa. "La missione dell'Idf è far rispettare l'accordo. L'Idf è determinato e a ogni violazione risponderà con il fuoco", ha spiegato. Hagari ha aggiunto che le truppe israeliane sono ancora posizionate nel Libano meridionale "nei villaggi e nelle aree da cui ci sarà un ritiro graduale, in conformità con l'accordo". I nostri aerei, ha proseguito, continuano a sorvolare i cieli del Libano, "raccogliendo informazioni e sono pronti a intervenire ovunque sia necessario".

Nelle prossime settimane, l’Idf "modellerà" le sue difese sul confine settentrionale e "metterà in pratica le lezioni del passato". Oggi, ha dichiarato Hagari, le truppe dell'Idf hanno lavorato per far rispettare l'accordo. I soldati "hanno identificato i sospettati che si avvicinavano alle zone vietate, li hanno arrestati e hanno sparato colpi di avvertimento. Abbiamo anche ucciso dei terroristi".