Governatore California salta Cop26 per trascorrere Halloween in famiglia: “State più tempo coi figli” Per giorni sui media americani si sono susseguite voci, dubbi e preoccupazioni sul caso del governatore della California. Gavin Newsom, molto attivo sui social network e spesso presente in TV, era scomparso dalla scena pubblica (dopo aver fatto il richiamo del vaccino, Moderna), saltando anche il vertice sul clima COP26 di Glasgow…

A cura di Biagio Chiariello

"I miei figli non credevano che potrei essere stato assente per Halloween". Così il governatore della California, Gavin Newsom, ha giustificato la sua recente assenza dai riflettori pubblici. Newsom nei giorni scorsi non ha più pubblicato dirette video su Facebook. Nessun tweet. Ma, soprattutto, non ha partecipato al vertice sul clima COP26 in Scozia per non meglio specificati "obblighi familiari", innescando indiscrezioni prontamente smentite in merito a presunte reazioni avverse alla terza dose di vaccino contro il Covid-19 che gli è stato somministrato nei giorni precedenti. L'ultima apparizione in pubblico è rappresentata, infatti, da un video che lo vede ricevere una dose di richiamo del siero anti-Coronavirus – Moderna, precedente gli era stata somministrato il vaccino (unica dose) di Johnson & Johnson – a Oakland.

Il caso della scomparsa del governatore

La misteriosa quanto improvvisa sparizione di Newsom è diventata un "caso", trattato dai maggiori quotidiani americani, soprattutto quando sua moglie, Jennifer Siebel Newsom, ha pubblicato (e poi eliminato) un tweet nella tarda serata di domenica, subito incalzata dalla giornalista Sophia Bollag. "È divertente come certe persone non riescano a gestire la verità. Quando qualcuno cancella qualcosa, forse è solo in ufficio a lavorare; forse nel tempo libero sono a casa con la famiglia, alle partite sportive dei loro figli o a cenare fuori con la moglie. Per favore, smetti di odiare e ottieni una vita".

Mistero svelato

Alla fine il governatore democratico è riapparso in pubblico ieri, in occasione del California Economic Summit di Monterey. Newsom ha esortato i genitori, "e soprattutto i padri", a dare priorità al tempo in famiglia, "specie dopo un anno nel quale le madri si sono dovute assumere un bel po' di responsabilità aggiuntive".

In precedenza dal suo ufficio era stata rilasciata la seguente dichiarazione: "La scorsa settimana il governatore Newsom ha lavorato in Campidoglio con il personale su questioni urgenti tra cui vaccini COVID-19 per bambini, booster, porti, il prossimo bilancio statale e la continua ripresa economica della California. Avrà eventi pubblici questa settimana relativi all'economia e ai vaccini. "