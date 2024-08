video suggerito

Raid israeliani e attacchi dei coloni ai civili palestinesi di Jit: cosa sta succedendo in Cisgiordania Dopo l'attacco ai civili palestinesi di Jit e le operazioni militari israeliane su Jenin e Tlkarem in Cisgiordania, gli usa chiedono a Israele di "chiedere conto ai coloni israeliani degli attacchi ai residenti palestinesi". Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni nei confronti dell'organizzazione Hashomer Yosh, accusata di fornire sostegno materiale alla colonia israeliana in Cisgiordania.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella notte tra ieri, martedì 27 agosto, e quella di oggi, l'esercito israeliano ha iniziato una vasta operazione nelle città di Jenin e Tlkarem. Negli scontri a fuoco sono morte almeno 10 persone. La Mezza Luna Rossa che reso noto su X che le sue squadre hanno trasportato 10 corpi e 22 feriti negli ospedali della zona.

Non solo Jenin e Tlkarem, anche a Jit si sono verificati attacchi israeliani nei confronti di civili palestinesi. Questa volta, secondo l'Idf, ad agire circa due settimane fa sarebbero stati coloni israeliani che hanno deliberatamente dato fuoco alle macchine e fatto irruzione in alcune case. Un palestinese è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

"Si tratta di un grave atto terroristico da parte dei coloni israeliani – commenta il portavoce dell'Idf pubblicando i risultati dell'indagine sui disordini avvenuti nel villaggio palestinese di Jit -. Noi siamo stati incapaci di proteggere i residenti palestinesi".

Per le violenze in Cisgiordania, sono state annunciate da parte degli Usa nuove sanzioni contro i coloni israeliani. Gli Stati Uniti hanno esortato Israele a "chiedere maggiori responsabilità". "La violenza estremista dei coloni in Cisgiordania causa intense sofferenze umane" spiega il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller, che poi definisce gli attacchi nei confronti dei residenti palestinesi "un danno alla sicurezza di Israele".

"Questo mina le prospettive di pace e stabilità nella regione" ha continuato, aggiungendo che "per Israele è fondamentale chiedere conto delle responsabilità dei coloni". La tornata di sanzioni statunitensi prende di mira in particolare l'organizzazione Hashomer Yosh, accusata di fornire sostegno materiale alla colonia israeliana in Cisgiordania.

Dello stesso avviso è l'Onu, che ha condannato Israele anche per le operazioni militare lanciate in Cisgiordania con "letali tattiche di guerra". Secondo il portavoce del segretario generale dell'Onu, Stephane Dujarric, la popolazione palestinese è "sempre più esposta a tattiche di guerra che non rispettano gli standard internazionali delle forze di sicurezza".

"Le forze israeliane devono rispettare gli standard internazionali per le forze dell'ordine per i quali le armi da fuoco sono l'ultima risorsa che può essere usata", ha concluso Dujarric.