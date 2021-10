Gli Stati Uniti hanno gettato nella spazzatura 15milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 Da marzo a settembre gli Stati Uniti hanno gettato 15milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 mentre in gran pare del mondo la campagna d’immunizzazione è ancora a livelli molto bassi a causa proprio della mancanza di farmaci. È quanto emerso da un’analisi dei CDC USA.

La gran parte delle dosi di vaccino buttate provengono dai grandi centri di distribuzione farmaceutici: almeno 7,6milioni, secondo i CDC, si trovavano negli hub Walgreens, CVS, Walmart e Rite Aid e le ragioni per le quali questi farmaci sono stati gettati sono molteplici: può accadere che delle fiale si rompanom o che vi siano guasti ai congelatori e interruzioni di corrente che impediscono di rispettare la catena del freddo. Molte altre volte le persone non si presentano agli appuntamenti e la dose riservata loro in una fiala non viene utilizzata. Milioni di dosi sono state lasciate scadere e poi smaltite senza che nessuno le somministrasse.

I dati provenienti dai CDC statunitensi rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia a miliardi di abitanti del pianeta che vorrebbero vaccinarsi, ma non dispongono dei vaccini: secondo Our World in Data, infatti, solo il 2,7% delle persone residenti nei paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose, una quota che causerà milioni di infezioni e migliaia di morti evitabili. Anche Papa Francesco ieri ha fatto appello ai paesi ricchi affinché si impegnino di più in favore delle nazioni povere: "A tutti voglio chiedere in nome di Dio. Ai grandi laboratori, che liberalizzino i brevetti. Compiano un gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano, abbia accesso al vaccino".