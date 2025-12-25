Gli auguri di Natale di Zelensky all’Ucraina: “Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Ucraina-Russia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Gli ucraini credono che nella notte di Natale il cielo si apra. E se racconti un sogno, questo si avvererà sicuramente. ‘Che egli perisca' potrebbe pensare tra sé e sé ognuno di noi. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più grande. Chiediamo la pace per l'Ucraina", è il messaggio di Natale alla Nazione lanciato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anno di guerra contro la Russia e con un chiaro riferimento a Putin. Un messaggio di speranza e di incoraggiamento al suo popolo ma anche di celebrazione della sua resistenza e resilienza.

"La Vigilia di Natale è un momento unico, pieno di uno spirito speciale, di amore per la nostra casa, per le nostre radici e le nostre tradizioni. È la felicità di tutta la famiglia riunita attorno a un tavolo, che finalmente si incontra e si abbraccia. Tutto questo è sempre stato una parte inseparabile del nostro Natale. Ma per il quarto anno consecutivo c'è chi vuole portarci via tutto questo. Ed è esattamente ciò che stiamo difendendo oggi: la nostra terra, le nostre famiglie, quella tanto agognata sensazione di pace e tranquillità nella nostra casa" ha dichiarato Zelensky.

"Purtroppo, non tutti siamo a casa. Purtroppo, non tutti hanno ancora una casa. E purtroppo, non tutti sono con noi. Ma nonostante tutte le sofferenze che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o bombardare ciò che conta di più: Il nostro cuore ucraino, la nostra fede reciproca e la nostra unità" ha proseguito il Presidente ucraino, aggiungendo: "Senza dubbio, i tempi di guerra ci hanno cambiato. E ciò che conta ora non è tanto come decoriamo la nostra casa, ma come la difendiamo. E non importa quali piatti siano in tavola: ciò che conta è chi è a tavola".

Leggi anche Mosca tra esplosioni e ombre: quando il caos serve al Cremlino

"Alla vigilia di Natale, i russi hanno dimostrato ancora una volta chi sono veramente. Bombardamenti massicci, centinaia di "shahed", missili balistici, attacchi Kinzhal: è stato usato di tutto. Ecco come agiscono gli empi. Ecco come agiscono coloro che non hanno assolutamente nulla in comune con il cristianesimo o con qualsiasi cosa umana" ha sottolineato ancora Zelensky riferendosi agli ultimi raid aerei russi sul Paese. Infine la speranza che questo possa essere l'ultimo Natale di guerra: "Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo. Che ogni famiglia ucraina possa vivere in armonia. Che ogni bambino ucraino possa gioire. Che gli occhi dei nostri figli, gli occhi dei nostri genitori, dei nostri cari, delle nostre famiglie possano finalmente smettere di piangere. Che la bontà e la verità possano prevalere. Che ci sia una vittoria di pace. Che ci siamo noi. E che ci sia l'Ucraina. E, inevitabilmente, il giorno in cui tutti si riuniranno a casa nel primo anno di pace, in un Natale di pace".