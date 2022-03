Giallo in Regno Unito: Mikhail Watford, oligarca ucraino trovato morto. Polizia indaga Una vicenda che sicuramente può definirsi un giallo, anche e soprattutto perché avvenuta nei giorni della guerra in Ucraina. Un amico ha rivelato che lo stato mentale dell’imprenditore sarebbe stato “violentemente scosso” da quanto sta avvenendo nel suo Paese d’origine.

A cura di Biagio Chiariello

Mikhail Watford (nato Tolstosheya), 66 anni, oligarca di origini ucraine, è morto in circostante “inspiegabili", secondo quanto riferito dalla polizia britannica nel Surrey. Gli agenti sono stati intervenuti in una proprietà a Portnall Drive, Wentworth, verso mezzogiorno del 28 febbraio. La notizia è stata confermata dalla BBC, ma le autorità sostengono che non si ritiene ci siano circostanze sospette "in questo momento". Il Sun riporta la testimonianza di un amico di famiglia secondo il quale lo stato mentale di Watford sarebbe stato "violentemente scosso" dalla guerra in Ucraina. La tempistica tra la sua morte e quanto sta succedendo nel suo Paese d'origini potrebbe quindi non essere una coincidenza.

Chi era Mikhail Watford e com'è morto

Il corpo senza vita di Mikhail Tolstosheya è stato trovato nei suoi possedimenti nel Surrey, nella campagna inglese, nel garage della sua esclusiva magione. Nato nel 1955 nell'allora Ucraina sovietica, all'inizio degli anni 2000 si è trasferito nel Regno Unito, dove ha deciso di cambiare cognome in Watford. Secondo quando scrive il Sunday Times nel 2015, come molti altri oligarchi ,ha fatto fortuna con il petrolio e il gas. Ha descritto la sua infanzia come "relativamente stravagante", dicendo al giornale: "Avevamo un grande appartamento di quattro camere da letto con un bagno e un'auto – che, in termini di lusso, era l'equivalente di viaggiare in aereo adesso". La proprietà in cui è stato trovato il suo corpo si trova su una strada privata nell'esclusiva Wentworth Estate a Virginia Water. È dotata di tre campi da golf a 18 buche e un campo a 9 buche.