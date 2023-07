Giallo in Olanda, studente italiano muore improvvisamente a 25 anni: era campione di rugby La magistratura olandese sta indagando sulla morte di Ruben Biskupec, studente modenese di 25 anni ed ex campione di rugby, morto in circostanze misteriose. I genitori si stanno recando in Olanda per capire cosa sia successo al figlio.

A cura di Ida Artiaco

Al centro Ruben Biskupec.

Giallo in Olanda dove un ragazzo modenese di 25 anni, Ruben Biskupec, di origine croata e campione di rugby e football americano, è morto in circostanze misteriose. Come riporta Il Resto del Carlino, è stata anche aperta un'inchiesta da parte della magistratura olandese per chiarire le cause del decesso.

Secondo le prime indiscrezioni disponibili, sabato sera il ragazzo, che si trovava all'estero per motivi di studio, è stato colpito da un improvviso e grave malore. È stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato e poco dopo è deceduto. I genitori, che a Modena gestiscono un ristorante in via Fratelli Rosselli, si stanno recando in Olanda per capire che cosa sia accaduto al figlio.

Laureato in ingegneria informatica, Ruben si trovava nei Paesi Bassi ad Eindhoven per specializzarsi in cybersicurezza all’Istituto di Tecnologia.

Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social pochi minuti dopo che è stata diffusa la notizia del decesso. Tra questi, quello della squadra di rugby dei Vipers di Modena con cui Ruben aveva giocato l’anno dello scudetto di Seconda Divisione. "Venticinque anni, Ruben ha associato la sua passione per il rugby a quella per il football americano, condividendo con i Vipers un capitolo importante della nostra storia sportiva. A lui va il nostro commosso ricordo, e alla sua famiglia l’abbraccio di tutta la Società, con dirigenti, atleti, tecnici e tifosi", si legge in una nota della società.