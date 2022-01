Germania, uomo apre il fuoco in aula magna universitaria poi si suicida. Ci sono feriti Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno dell’aula magna dell’università di Heidelberg ferendo diverse persone prima di togliersi la vita.

A cura di Davide Falcioni

Paura ad Heidelberg, nella Germania nordoccidentale, dove un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno dell'aula magna di un'università ferendo diverse persone prima di togliersi la vita. Il crimine è stato commesso a Neuenheimer Feld, dove si trovano le aule di scienze naturali e alcuni reparti dell'ospedale universitario. L'area è stata transennata e la polizia è immediatamente intervenuta sul posto con uomini delle forze speciali. Non è stato ancora reso noto quanti siano i feriti e quanto gravi le loro condizioni, né quale potrebbe essere stato il movente dell'attentato.

Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa Dpa l'attentatore avrebbe utilizzato un fucile per compiere l'attacco, che sarebbe stato "una furia". Non è noto, invece, se le vittime siano state scelte causalmente oppure in modo deliberato.