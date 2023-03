Germania, entra in una farmacia di Karlsruhe e prende in ostaggio due clienti Un uomo è entrato in una farmacia di Karlsruhe e ha preso in ostaggio due clienti. Le operazioni di polizia, secondo quanto reso noto, sono ancora in corso. Chiesto un milione di euro per liberare gli ostaggi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo si è barricato in una farmacia e ha preso in ostaggio due clienti a Karlsruhe, in Germania. La polizia è ora impegnata in un'operazione su larga scala per sventare il sequestro che, secondo quanto reso noto sui social dalla polizia, sarebbe ancora in corso.

Stando alle prime informazioni, sarebbero state prese in ostaggio due persone e nessuna di loro è ancora riuscita ad uscire dall'attività commerciale. Il sequestratore avrebbe chiesto un milione di euro per liberarle. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sull'assalitore. L'area è stata transennata e le forze speciali sono sul posto per ripristinare la sicurezza. La polizia, stando a quanto riportato anche dalla stampa tedesca, è stata allertata intorno alle 16.45.

I fatti si sono verificati nel centro di Karlsruhe, in una delle strade principali. Secondo il portavoce della polizia, Kai Lampe, non vi sarebbe però pericolo per i cittadini. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e soccorritori per mediare con il sequestratore.

Un testimone ha riferito ai media locali che le forze dell'ordine hanno richiesto la chiusura di tutte le attività commerciali circostanti e hanno chiesto a coloro che non possono rientrare a casa per via delle operazioni in corso di trovare temporaneamente riparo in altri edifici del centro cittadino.