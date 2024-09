video suggerito

Gaza, Israele sta verificando se il capo di Hamas Sinwar è stato ucciso. Bombe su una scuola: 3 morti Aggiornamenti di oggi, lunedì 23 settembre, sulla guerra Hamas-Israele: le Idf stanno verificando se il leader di Hamas, Yahya Sinwar, sia stato ucciso. Raid contro una ex scuola usata per centro sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: "Almeno 3 morti".

A cura di Ida Artiaco

Il capo politico di Hamas, Yahya Sinwar.

Resta alta la tensione in Medioriente. Nelle ultime ore si è diffusa l'indiscrezione secondo cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è stato ucciso. Tuttavia, mancano conferme per cui i media israeliani hanno riferito che "Israele sta indagando su questa possibilità, basandosi su informazioni dell'intelligence militare", e sottolineando però che lo scenario appare improbabile.

Una fonte vicina al dossier – scrive The Times of Israel – ha affermato che "ci sono state delle volte in passato in cui è scomparso e abbiamo pensato che fosse morto, ma poi è riapparso".

Intanto, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato questa notte un nuovo complesso scolastico del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che nel raid almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, e che la scuola Khaled bin Al-Walid bersagliata era stata riconvertita in un centro per sfollati.

Da parte loro le Idf affermano che elicotteri israeliani hanno colpito terroristi di Hamas in un centro di comando del movimento islamista che era stato incorporato nell'ex scuola, "utilizza per pianificare e portare a termine attacchi" contro lo Stato ebraico. Inoltre, sempre l'agenzia Wafa afferma che cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito stanotte una casa a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Le vittime sarebbero una donna di 29 anni e i suoi quattro figli piccoli.

Resta caldo anche il fronte del Libano. Le Idf hanno annunciato di aver lanciato attacchi massicci e "diffusi" contro obiettivi di Hezbollah nel Paese. I media locali parlano da parte loro di grandi attacchi aerei in corso nel sud del Paese e a nordest, nella Valle della Beqà. In un briefing coi media, il portavoce Daniel Hagari ha spiegato che gli attacchi israeliani in Libano "continueranno nel prossimo futuro", aggiungendo: "Consigliamo ai civili dei villaggi libanesi che si trovano all'interno e accanto a edifici e aree utilizzati da Hezbollah per scopi militari, come quelli utilizzati per immagazzinare armi, di allontanarsi immediatamente dal pericolo per la propria sicurezza. L'Idf si impegnerà in attacchi (più) estesi e precisi contro obiettivi terroristici che sono ampiamente radicati in tutto il Libano".