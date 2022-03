Fuga di gas al Parco olimpico di Londra, soccorsi sul posto: “Diverse persone intossicate” I vigili del Fuoco di Londra stanno intervenendo al Parco Olimpico dove c’è stato un incidente all’Acquatic Centre.

A cura di Susanna Picone

Allarme a Londra, dove i servizi di emergenza stanno rispondendo a un "grave incidente" all'Aquatics Centre di Stratford, nell'est della capitale britannica. Diverse persone sono state soccorse: avevano difficoltà respiratorie per quella che sembrerebbe una "fuga di gas”. Secondo Sky News si potrebbe trattare di cloro usato in questo tipo di strutture. L'Aquatics Centre di Stratford, con al suo interno piscine, si trova nel Parco olimpico di Londra. Sul posto sono arrivate molte ambulanze e squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato e transennato la zona. Una "elevata quantità di cloro gassoso" sarebbe stata rilasciata all'interno del centro londinese, secondo le prime informazioni a causa di una "reazione chimica".

A quanto si apprende, ci sarebbero "diverse persone con difficoltà respiratorie" che vengono trattate in loco. L'elicottero di Sky News ha filmato alcune persone mentre venivano curate all'esterno dell'edificio e sedute su grandi coperte per terra. Sulle strade intorno alla piscina si vedono mezzi dei pompieri, auto della polizia e ambulanze. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha scritto su Twitter di essere "in stretto contatto" con i servizi di emergenza pregando tutti "evitare l'area che è stata transennata ed evacuata". È stato anche chiesto a chi abita nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente di chiudere porte e finestre. “Mentre aeriamo i locali, chiediamo ai residenti nelle immediate vicinanze di chiudere porte e finestre”, è quanto si legge su Twitter.

Il centro è stato tra le sedi principali dei Giochi Olimpici di Londra nel 2012 ed è stato utilizzato per le discipline acquatiche. Dopo i Giochi, la sede è stata modificata ed è stata aperta al pubblico nel 2014.