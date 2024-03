Francia, l’annuncio di Emmanuel Macron: “Presenteremo una legge sul fine vita” A una settimana dallo storico voto con cui la Francia ha inserito il diritto all’aborto in Costituzione, Emmanuel Macron ha annunciato che questa primavera il governo presenterà un progetto di legge sul fine vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emmanuel Macron ha annunciato che il governo francese presenterà un progetto di legge sul fine vita. Un'iniziativa per permettere alle persone di chiedere "un aiuto a morire", in base a condizioni strettamente regolamentate. Il presidente francese in un'intervista a Libération e a La Croix – due quotidiani che tradizionalmente si identificano rispettivamente con il mondo della sinistra e con quello cattolico – ha detto: "Con questo testo si guarda la morte in faccia".

Macron ha spiegato che i pazienti maggiorenni "capaci di pieno e intero discernimento", che sono affetti da "una malattia incurabile", con "prognosi che preveda decesso a breve o medio termine" e che subiscono "sofferenze refrattarie" a qualsiasi tipo di sollievo, potranno "chiedere di essere aiutate a morire". Nel caso di parere collegiale favorevole da parte dei medici, un "prodotto letale" sarà prescritto al paziente, che potrà poi auto-somministrarselo o farsi aiutare da un terzo nel caso "non sia in condizioni fisiche da poter procedere autonomamente".

Questo progetto di legge, ha continuano a spiegare Macron, sarà presentato ad aprile in Consiglio dei ministri. Il mese successivo, a maggio, sarà poi esaminato in prima lettura davanti ai deputati dell'Assemblée Nationale. Già durante la campagna elettorale il presidente francese aveva promesso che con lui alla guida la Francia avrebbe approvato una legge sul fine vita. Questo annuncio arriva a una settimana dallo storico voto in seno al Congresso francese, grazie al quale il diritto all'aborto è stato inserito nella Costituzione del Paese, che così diventa il primo al mondo ad includere la libertà garantita a ogni donna di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza.