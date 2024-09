Francia, incendio distrugge la storica chiesa di Saint-Omer L’incendio è divampato per ragioni da chiarire nella notte tra domenica e lunedì. Non sono stati registrati feriti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

La chiesa dell'Immacolata Concezione di Saint-Omer, in Francia, è stata distrutta da un incendio divampato per ragioni ancora da chiarire nella notte tra domenica e lunedì. Le fiamme sono state domate intorno alle 7.30 di ieri mattina grazie all'intervento di una novantina di vigili del fuoco. Come spiega France Bleu il rogo è scoppiato nella sagrestia intorno alle 4 del mattino e ben presto di è esteso alla navate laterale e centrale, poi al tetto e al campanile, che è crollato.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti ma per sicurezza una cinquantina di persone residenti nei pressi dell'edificio sono state evacuate. Il sindaco della città ha precisato che non c'è rischio di inquinamento da piombo o amianto, perché la chiesa era stata ristrutturata nel 2015 e nel 2018. Il municipio, tuttavia, ha consigliato di “non aprire le finestre oggi. Il prefetto del Pas-de-Calais ha precisato che al momento non è nota l'origine del rogo e che di conseguenza verrà aperta un'indagine sotto l'autorità della procura di Saint-Omer. "Le analisi verranno eseguite nei prossimi giorni. I danni sono immensi, è davvero spaventoso per tutti noi di Saint-Omer", ha aggiunto.