Figlia di una addetta alle pulizie, Nichol compra villa di lusso che la madre aveva pulito per 43 anni Nichol Naranjo, 44 anni, da piccola sognava di vivere in una casa di Ridgecrest (Usa) dove sua madre lavorava come addetta alle pulizie. Dopo la morte dell’ex proprietaria, la donna ha acquistato la magione da 3mila metri quadrati per andare a viverci con la famiglia.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Nichol Naranjo (Facebook)

Di tutte le case che ha visto in vita sua, la 44enne Nichol Naranjo, si è innamorata di quella che la madre puliva il venerdì: una casa d'epoca dotata di cortile interno e decorata con pezzi d'antiquariato europei.

La casa si trova nel "salotto" di Ridgecrest, ad Albuquerque, tra viali alberati e paesaggi suggestivi. Rientrava tra quelle in cui Margaret Gaxiola prestava servizio come addetta alle pulizie. Nel 2020, Nichol, oggi design influencer, ha coronato il sogno di comprare quell'abitazione a due anni di distanza morte dell'ex proprietaria.

"La guardavo mentre sognava a occhi aperti tra le stanze della casa", ha detto al New York Times Margaret Gaxiola, madre di quella bambina, oggi adulta e sposata con figli. La donna aveva pulito quella residenza per 43 anni. Durante i suoi spostamenti di casa in casa, Gaxiola portava le figlie Nichol e Monica con sé perché non aveva qualcuno a cui affidarle.

Così, mentre la madre spolverava scrivanie e scaffali, lei fantasticava di trasferirsi un giorno in quella magnifica magione di oltre 3mila metri quadrati in uno dei quartieri più benestanti della città californiana.

Anni dopo il sogno è diventato realtà: quando l'ex proprietaria della casa, Pamela Key Linden, è mancata nel 2018 all'età di 73 anni, lei non ci ha pensato un attimo: insieme al marito Tom Duhon, la donna ha speso circa 427mila dollari per l'acquisto. La dimora che ha sempre desiderato, di cui ammirava le stanze spaziose, la mensola del camino, la vista sul cortile, i fiori colorati e la fontana, adesso è sua.

Sua madre aveva pulito quelle stanze un'infinità di volte. Il papà aveva dipinto le pareti. Lei aveva in più occasioni aiutato a buttare l'immondizia. "Questa casa ha l'impronta digitale di tutta la mia famiglia – ha detto la signora Naranjo – È tutto così emozionante".

Per la madre di Nichol, andare a trovare la figlia fa uno strano effetto: "A volte mi viene quasi spontaneo raccogliere qualcosa e mettere ordine in giro. devo trattenermi", ha commentato la signora Gaxiola.

Nichol vive adesso in una realtà radicalmente diversa da quella della cittadina rurale di Los Duranes, ad Albuberque (New Mexico), dove ha trascorso l'infanzia insieme alla madre e alla sorella maggiore. La sua passione per gli interni è un qualcosa che va molto oltre l'abitazione che ha acquistato di recente: Nichol oggi è una design influencer, con un blog dedicato appunto agli interni delle case.