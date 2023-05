Fermata al confine, bimba di 8 anni muore mentre è tenuta in custodia dalla polizia di frontiera in Usa La tragedia si è consumata in una stazione della polizia di frontiera nel sud del Texas. La notizia è stata diffusa dalle stesse autorità texane spiegando che la minore è morta a seguito di una emergenza medica improvvisa.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di soli 8 anni è morta nelle scorse ore mentre era in custodia della polizia Usa, in una caserma della polizia di frontiera statunitense al confine tra Messico e Stati Uniti. La tragedia si è consumata ieri, mercoledì 17 maggio, in una stazione della polizia di frontiera nel sud del Texas. La notizia è stata diffusa dalle stesse autorità texane spiegando che la minore è morta a seguito di una emergenza medica improvvisa.

Le autorità non hanno dato nessuna informazione sulla nazionalità della bambina né sulle cause esatte del decesso. Secondo quanto comunicato mercoledì, la bambina era trattenuta con la sua famiglia alla stazione di Harlingen, nella Valle del Rio Grande, quando si è sentita male improvvisamente. "I servizi medici di emergenza sono stati chiamati alla stazione di polizia e l'hanno trasportata all'ospedale locale dove è stata dichiarata morta", recita il comunicato.

Sul caso la stessa US Customs and Border Protection, l'agenzia di frontiera statunitense, ha avviato una indagine per accertare i fatti e la dinamica di quanto accaduto. Del caso sono stati informati anche l'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento per la sicurezza interna e il dipartimento di polizia di Harlingen.

Leggi anche Chi è Mauricio Garcia, 33enne che ha ucciso 8 persone nella sparatoria al centro commerciale in Texas

Secondo i media locali, la morte della bambina è la prima segnalata da diversi anni tra le persone in custodia della polizia di frontiera. L'amministrazione Biden infatti ha posto fine alla pratica di trattenere le famiglie nei centri di detenzione statunitensi per l'immigrazione nel 2021 e i minori non accompagnati e le famiglie con bambini hanno generalmente la priorità rispetto ai migranti adulti per la verifica della loro posizione.

Un'ondata migratoria da record però ha portato molte strutture statunitensi ad andare oltre la loro capacità lungo il confine meridionale. Il settore dove è stata bloccata la bimba è proprio uno di quelli che ha visto il maggior numero di attraversamenti di migranti nelle ultime settimane.