Fabrizio, italiano in Groenlandia: “C’è paura, l’85% della popolazione non vuole l’annessione agli USA”

"Come si vive in Groenlandia? In questo momento con la sensazione di essere al centro del mondo per le tensioni tra USA e Europa. C'è tensione, c'è paura". A parlare è Fabrizio Barzanti, musicista e fonico che vive da anni in Groenlandia e che ha raccontato come è vivere sull'Isola dell'Artico su cui si stanno concentrando le mire espansionistiche del presidente USA Donald Trump per "motivi di sicurezza nazionale". Proprio ieri si è tenuto a Washington un vertice tra Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti ma non c'è stata alcuna intesa sul futuro di Nuuk, mentre gli abitanti continuano a vivere giorni di incertezza.

"Indubbiamente tutta questa attenzione non è benvenuta. C'è tensione, c'è paura. Le sensazioni sono miste", ha ribadito Barzanti in un video inviato a Scanner, il podcast daily di Fanpage.it condotto da Valerio Nicolosi, aggiungendo: "La maggioranza dei groenlandesi non è felice di tutta questa attenzione mediatica. Soprattutto, ci sono un sacco di giornalisti che vanno in giro, fermano la gente, chiedono interviste. Per cui c'è un po’ di subbuglio, indubbiamente".

Gli abitanti sono spaventati dalle parole di Trump. "Anche perché è la nazione più grande del mondo che vuole prenderne il controllo, addirittura invadere un paese sovrano come la Groenlandia. Ricordo che la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca, ma ha comunque una sua autonomia. Sono spaventati, la domanda che tutti si fanno è: cosa ne sarà del nostro futuro? E dei nostri figli?. Lo scorso anno è stato fatto un sondaggio, ed è emerso che l'85% della popolazione non vuole essere annessa agli Stati Uniti".

Dell'ex tycoon invece sempre oltre l'80% dei groenlandesi pensa sia "un pazzoide criminale, narcisista. E però siede nella stanza dei bottoni, ha tutto questo potere. Cosa si può fare? Si può essere solo testimoni di quello che vuole fare lui e naturalmente si spera che la diplomazia possa prevalere". Intanto, da Parigi è arrivato in Groenlandia un contingente di militari per partecipare all'operazione Artic Endurance – "su richiesta della Danimarca" – raggiungendo così un gruppo di soldati svedesi, nell’ambito di esercitazioni in coordinamento con Copenaghen. E anche la Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr già questa settimana.