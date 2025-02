video suggerito

Exit poll elezioni in Germania 2025, dati in aggiornamento: vince la Cdu di Merz, seconda Afd con il 19,5% Oggi, domenica 23 febbraio 2025, si sono tenute le elezioni federali in Germania: i tedeschi hanno votato infatti per il Bundestag e il cancelliere, dopo la crisi del governo Scholz. L'Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz avrebbe vinto le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll della tv pubblica Ard.

A cura di Francesca Moriero

Oggi, domenica 23 febbraio 2025, si sono tenute le elezioni federali in Germania: i cittadini tedeschi sono stati infatti chiamati a votare oggi per eleggere il nuovo Bundestag, il Parlamento federale, e il prossimo cancelliere. Si tratta di elezioni anticipate, causate dalla crisi della coalizione che sosteneva l’attuale cancelliere Olaf Scholz, leader del Partito Socialdemocratico (SPD). Il sistema elettorale tedesco è misto, combinando il metodo proporzionale e quello maggioritario; ogni elettore ha così due voti: uno per un candidato del collegio uninominale e uno per un partito nella parte proporzionale.

I seggi si sono chiusi alle ore 18.00 e con la chiusura delle urne è iniziato lo scrutinio delle schede: i primi dati emersi dagli exit poll delineano un quadro politico che potrebbe portare a significativi cambiamenti nel Bundestag. I primissimi exit poll danno al primo posto la CDU di Merz con il 29%. L'ultradestra di AfD registra un risultato sorprendente: rispetto al 10% ottenuto nel 2021, sale al 19,5%, diventando così la seconda forza politica del Paese. Un successo significativo per il movimento guidato da Alice Weidel. I numeri non consentono però la formazione di un governo di destra composto da CDU e AfD, ipotesi che aveva suscitato non poche preoccupazioni. Parallelamente, la SPD del cancelliere uscente Olaf Scholz subisce un duro colpo, scendendo al 16% e segnando uno dei peggiori risultati della sua storia recente.

"Abbiamo vinto le elezioni" ha dichiarato il leader della Cdu/csu, Merz. "Dobbiamo creare un governo il prima possibile con un'adeguata maggioranza parlamentare, perché il mondo non ci aspetta. La Germania tornerà ad essere affidabile".

Primi exit poll: Cdu di Merz in testa con il 29%, segue AfD: SPD si attesta al 16%

Secondo il primo exit poll della tv pubblica Ard, la CDU si posiziona in testa con il 29%, e avrebbe vinto le elezioni in Germania. Seconda invece l'ultradestra di Afd con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale. Seguono poi l'Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all'8,5%. Rischiano di non entrare invece al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7%. La soglia di sbarramento è del 5%. Dati confermati dalle prime proiezioni.

Prime proiezioni: CDU/CSU 187 seggi nel Bundestag, seguita da AfD con 131 seggi

Le stime diffuse dall'emittente ZDF attribuiscono alla CDU/CSU 187 seggi nel Bundestag, seguita da AfD con 131 seggi, SPD con 108, Verdi con 79, Linke con 59 e FDP con 33. Lo stesso numero di seggi è assegnato a BSW, a condizione che entrambe le formazioni riescano a superare la soglia del 5%. In caso contrario, i voti verrebbero ridistribuiti tra gli altri partiti rappresentati in Parlamento. Grazie al sistema elettorale misto vigente in Germania, è comunque possibile ottenere seggi anche restando leggermente sotto la soglia di sbarramento, come accadde a Die Linke nel lontano 2021. L'affluenza alle urne è stimata ora all'84%, come riferito dall'istituto di ricerca Infratest: se questo dato sarà confermato dall’Ufficio elettorale federale, si tratterà della partecipazione più alta alle elezioni tedesche dal 1990.

Alice Weidel, leader dell’ultradestra di AfD, ha commentato con entusiasmo i primi risultati: "Saremo sempre pronti a partecipare a un governo che voglia davvero rappresentare la volontà popolare". Ha poi aggiunto: "Abbiamo condotto una campagna straordinaria. È stato incredibile. Siamo l’unico partito ad aver raddoppiato i consensi rispetto all’ultima tornata elettorale. Volevano dimezzarci, è accaduto l’opposto". Sulla stessa linea Carsten Linnemann, segretario generale della CDU, che ai microfoni di ARD ha dichiarato: "I numeri sono inequivocabili. L'Unione ha vinto, il governo semaforo è stato bocciato. Gli elettori vogliono che il prossimo cancelliere sia Friedrich Merz". Weidel ha poi concluso definendo il risultato "storico", sottolineando nuovamente come l'AfD abbia raddoppiato i voti rispetto alle elezioni precedenti.

Nuove proiezioni: Afd sopra al 20%, i liberali restano fuori

Le ultime proiezioni delle emittenti Ard e Zdf delineano un quadro ancor più chiaro delle preferenze elettorali: secondo Ard, la CDU/CSU si attesterebbe al 28,8%, l'AfD al 20,2%, l'SPD al 16,2%, i Verdi al 12,7%, la Sinistra all'8,5%, l’FDP al 4,9%, il BSW al 4,8% e le altre forze politiche al 3,9%. Dati simili emergono dalle proiezioni di Zdf, che vedono la CDU/CSU al 28,5%, l'AfD al 20,1%, l'SPD al 16,3%, i Verdi al 12,4%, la Sinistra all’8,7%, l'FDP al 4,9%, il BSW al 5% e gli altri partiti al 4,1%.