Esorcismo sul figlio di 4 anni: il bimbo muore. Era avvolto in un lenzuolo e bloccato sul pavimento Joseph “Joe” Wilson, 41 anni, e Jodi Ann Wilson, 38 anni, avrebbero ucciso il loro figlio adottivo Skyler, di appena 4 anni, in Carolina del Nord. Stando a quanto accertato, il bimbo è morto per le ferite “legate agli abusi subiti dai suoi genitori”.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbero eseguito un esorcismo sul loro figlioletto di quattro anni che in seguito è morto. Per questo motivo una coppia di genitori della Carolina del Nord è stata arrestata: Joseph Paul ‘Joe' Wilson, 41 anni, e Jodi Ann Wilson, 38 anni, della contea di Surry, avrebbe "bloccato e isolato", il loro figlio adottivo, Skyler, per un esorcismo, oltre ad altri casi di "abuso".

Secondo i documenti ottenuti dall'emittente americana WFMY, Jodi è accusata di aver inviato a suo marito una foto di Skyler avvolto in un lenzuolo a faccia in giù sul pavimento con del nastro adesivo per tenerlo bloccato a terra. Joseph ha chiamato il 911 (servizio di emergenza sanitaria) il 5 gennaio, riferendo che Skyler stava avendo un attacco.

Durante la chiamata, un detective della contea di Surry ha riferito che in sottofondo si sentiva una donna, presumibilmente Jodi, dire: "è colpa mia". Quando sul posto sono arrivati i medici, Skyler non respirava. Il bimbo è stato portato all'unità di terapia intensiva del Brenner Children's Hospital di Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove poi è deceduto.

Secondo un medico, il cervello del bimbo aveva subito gravi danni a causa della mancanza di ossigeno mentre era bloccato a terra. Durante la perquisizione a casa dei Wilson, gli investigatori hanno trovato fasce, polsiere e cavigliere. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato documenti digitali da computer e telefoni.

Una foto del piccolo Skyler

Inizialmente, Skyler era stato affidato ad un'altra famiglia. L'ex madre adottiva ha descritto così il piccolo a Fox 8: "Era così piccolo, ma aveva un cuore tre volte più grande di lui. Aveva un fantastico sorriso". E ha aggiunto: "Voglio che sia fatta giustizia".

I Wilson compariranno in tribunale il prossimo 2 febbraio. Altri bambini erano sotto la custodia della coppia. Ora sono stati affidati alle cure del Dipartimento dei servizi sociali.