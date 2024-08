Esce di casa per registrare la nascita dei suoi gemellini, i neonati uccisi in un raid israeliano a Gaza

video suggerito

Due gemellini di 4 giorni sono stati uccisi in un attacco aereo su Gaza mentre il padre era uscito per redigere i loro certificati di nascita. I piccoli sono stati uccisi insieme alla madre mentre erano nella loro abitazione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due gemellini sono nati durante il fine settimana sotto i bombardamenti israeliani a Gaza, in una casa di fortuna. I piccoli sono nati in condizioni difficili da rifugiati e sono venuti alla luce tramite parto cesareo effettuato nella loro casa di Deir al Balah. Quattro giorni dopo, il padre, Mohammed Abu al Qumsan, ha lasciato l'abitazione per redigere i certificati di nascita e mentre si recava presso la struttura preposta, la sua intera famiglia è stata uccisa in un attacco aereo.

La famiglia viveva da rifugiata al sud dopo essere stata evacuata dal nord di Gaza nelle prime settimane del conflitto. I due bimbi, un maschio e una femmina, erano nati nell'abitazione in cui Abu al Qumsan si era stabilito con la moglie seguendo le disposizioni dell'esercito israeliano. Qui la mamma dei due gemellini aveva mandato avanti la gravidanza e dopo la nascita dei bimbi, il padre si è occupato di lasciare casa per redigere il certificato. Quando l'uomo ha lasciato l'abitazione per ottenere il documento, la struttura è stata bombardata e i gemellini sono morti insieme alla madre.

Quando l'uomo è arrivato davanti casa, è scoppiato in lacrime, stringendo tra le mani il certificato di nascita.

La moglie di al Qumsan aveva annunciato di aver dato alla luce i due gemelli tramite parto cesareo. Martedì il padre dei piccoli si era recato presso l'ufficio governativo, ma mentre era lì i vicini lo hanno chiamato per dirgli che la sua casa era stata bombardata. Stando a quanto riportato dall'Associated Press, la famiglia era arrivata nel sud di Gaza nelle prime settimane di guerra così come disposto dall'esercito israeliano. L'idf non ha commentato la notizia.

Il ministro della Salute di Hamas ha sottolineato che sono stati uccisi 39.929 palestinesi e 92.240 sono rimasti feriti. Almeno 32 morti sono stati registrati solo nelle ultime 24 ore.