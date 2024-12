Ergastolo ad ex prete di 93 anni per violenza su minore in USA: “È un animale, ci ha fatto cose orribili”

video suggerito

Un ex prete cattolico di 93 anni è stato condannato all'ergastolo da una giudice del tribunale penale di New Orleans per aver violentato un adolescente a metà degli anni Settanta. Lawrence Hecker, questo il nome dell'ex prelato, si era dichiarato colpevole delle accuse che includevano stupro di primo grado e sequestro aggravato pochi istanti prima che iniziasse la selezione della giuria per il processo, previsto per questo mese.

Hecker era stato ordinato sacerdote dell'arcidiocesi nel 1958 e aveva lasciato il ministero nel 2002. "Non lo perdono", aveva detto la vittima dell'ex sacerdote, che aveva circa 16 anni quando è stato aggredito sessualmente nel 1975 in una chiesa accanto a una scuola superiore di New Orleans che l'allora adolescente frequentava. Il sopravvissuto raccontò in seguito di essersi confidato con la madre e col preside, ma quest'ultimo non avvisò mai la polizia ed anzi lo minacciò di espulsione se non si fosse sottoposto ad un "trattamento psicologico per problemi di rabbia e storie di fantasia".

Alludendo a come i superiori di Hecker lo abbiano protetto per decenni, ha aggiunto: "Secondo me, l'arcidiocesi dovrebbe essere lì con lui, perché anche loro sono complici in questo". Ma ci sono state anche altre vittime, che hanno testimoniato in aula mercoledì. "Non si qualifichi come ‘padre' o uomo. È un animale… Ha fatto cose orribili a ognuno di noi", ha detto uno di loro.

"Spero che questa sentenza vi dia pace", ha detto la giudice Nandi Campbell alle vittime di Hecker prima di rendere nota la sentenza, pur riconoscendo quanto sarebbe stato difficile. Inizialmente Hecker negò tutte le accuse. Ma nel 1999 ammise per iscritto ai leader della chiesa cattolica di New Orleans di aver molestato diversi altri bambini che aveva incontrato tramite il suo ministero. Tuttavia, come ricorda il quotidiano inglese The Guardian, l'arcidiocesi di New Orleans permise comunque a Hecker di tornare al lavoro prima che andasse in pensione qualche anno dopo. Solo negli anni Duemila l'ex studente ha sporto denuncia formale alle forze dell'ordine.