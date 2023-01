Erdogan chiede a Putin un “cessate il fuoco unilaterale per arrivare alla pace” in Ucraina Nel loro colloquio telefonico il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed il presidente russo Vladimir Putin hanno discusso della guerra in Ucraina, ma anche di questioni energetiche.

Gli sforzi per giungere a una pace in Ucraina devono essere sostenuti da un "cessate il fuoco unilaterale" e da una "visione per una soluzione equa" sul conflitto tra Kiev e Mosca. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel corso di un colloquio telefonico avuto con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce la presidenza di Ankara in una nota. Richiesta peraltro manifestata anche dal patriarca Kirill.

Il capo del Cremlino ha ribadito nella telefonata con l'omologo turco che la Russia è aperta "a un dialogo serio" se Kiev "soddisfa le richieste note e tiene conto delle nuove realtà territoriali". Lo afferma il Cremlino, come riporta Interfax.

Nella telefonata si è parlato anche di questioni energetiche. Erdogan e Putin hanno parlato della creazione di un hub del gas in Turchia. In una nota diffusa dalla presidenza turca, spiegando che "il presidente Erdogan durante il colloquio ha affermato che Ankara ha rafforzato e continua a rafforzare le infrastrutture per la creazione di un hub di gas naturale in Turchia, e che la parte turca è impegnata a finalizzare la road map e a compiere passi concreti per attuarla non appena possibile".

Ad ogni modo nel colloquio tra i due leader ci sono stati "le relazioni Turchia-Russia, in particolare l'energia, come pure questioni regionali, la guerra fra Russia e Ucraina e la Siria", riferisce la presidenza in un comunicato.

"Ricordando che sono stati testimoni di risultati positivi dei negoziati sulla guerra Russia-Ucraina in iniziative come i corridoi del grano, scambio di prigionieri e zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il presidente Erdogan ha detto che gli appelli per la pace e i negoziati dovrebbero essere supportati da un cessate il fuoco unilaterale e una visione per una soluzione equa", afferma la presidenza turca.