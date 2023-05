Enorme sciame di api si piazza sull’aereo e non lo lascia partire, passeggeri in attesa per ore Protagonista della scena un volo della Delta Airlines che da Houston doveva arrivare allo scalo aeroportuale di Atlanta, in Usa. Passeggeri costretti ad aspettare oltre quattro ore.

A cura di Antonio Palma

foto da Anjali Enjeti

Singolare avventura per i passeggeri di un volo di linea statunitense in procinto di partire per una tratta interna: sono stati costretti ad aspettare ore perché uno sciame di api si era piazzato sul velivolo impedendone la partenza. È accaduto mercoledì mattina all’aeroporto di Houston, nello stato del Texas, in Usa, dove personale e passeggeri hanno dovuto attendere il pomeriggio inoltrato per decollare.

Protagonista della scena un volo della Delta Airlines che da Houston-Bush doveva arrivare allo scalo aeroportuale di Atlanta. Era tutto pronto al decollo previsto alle ore 12.25 ora locale quando un enorme sciame di api si è piazzato sulla coda dell’aereo ricoprendola quasi interamente e senza nessuna intenzione di sloggiare.

Per ore dallo scalo aeroportuale hanno cercato una soluzione per risolvere il problema che però si è prolungato per oltre quattro ore e l’aereo è potuto ripartite solo dopo le ore 16.30. La scena è stata immortalata da alcuni passeggeri dello stesso volo e dello scalo, increduli del fatto che nessuno riuscisse a trovare un rimedio.

La notizia è stata poi confermata dalla stessa compagnia aerea non senza umorismo. "Che ci crediate o no, il volo Delta 1682 da Houston-Bush ad Atlanta ha accumulato un ritardo questo pomeriggio dopo che un gruppo amichevole di api voleva evidentemente parlare di lavoro con l'ala dei nostri aeroplani, senza dubbio per condividere le ultime informazioni sulle condizioni di volo a l'aeroporto", ha detto un portavoce di Delta a CBS News.

Dopo varie idee su come risolvere il problema tra cui il ricorso a un apicoltore, scartata perché non era autorizzato a toccare l'aereo, alla fine si è deciso semplicemente di accendere i motori per fare muovere l'aereo senza passeggeri a bordo. "Non appena il motore del nostro aereo si è acceso, le api sono volate via. Tutto ciò che Delta doveva fare era accendere l’aereo", ha scritto su Twitter Anjali Enjeti, giornalista e che era tra i passeggeri e ha pubblicato una foto dell’aereo pieno di api.