Elezioni Usa, dove seguire il primo dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris in diretta tv: gli orari Andrà in onda stanotte, alle 3 ora italiana, il primo dibattito tv tra Kamala Harris e Donald Trump a due mesi dalle elezioni presidenziali USA 2024: ecco come funziona, perché è importante e dove guardarlo nel nostro Paese.

A cura di Ida Artiaco

Conto alla rovescia per il primo, atteso dibattito tv da Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati, rispettivamente per il partito repubblicano e per quello democratico, per le elezioni presidenziali USA in programma il prossimo 5 novembre. L'appuntamento è alle 21 di oggi, martedì 10 settembre, ora locale (le 3 del mattino in Italia): l'ex tycoon e l'attuale vicepresidente si incontreranno presso il National Constitution Center di Philadelphia. Il dibattito sarà moderato da David Muir, conduttore di "World News Tonight" e Linsey Davis di ABC News Live "Prime" e sarà trasmesso anche sulla tv italiana, su La7 e sul Nove.

Si tratta di un banco di prova importante per i due candidati alla corsa alla Casa Bianca: nel corso del dibattito Harris e Trump dovranno osservare delle precise regole, anche dal punto di vista tecnico. Un esempio? I loro microfoni dovranno essere disattivati per tutta la durata dell'incontro ad eccezione del momento in cui prenderanno la parola. La posta in gioco è altissima anche perché i due sono testa a testa secondo i sondaggi, con il 48% per l'ex tycoon e il 47% per Harris, secondo l'ultima rilevazione del Nyt/Siena. Ecco, allora, tutto quello che c'è da sapere.

Dove e a che ora vedere il dibattito tv tra Donald Trump e Kamala Harris

Il primo dibattito tv tra Kamala Harris e Donald Trump in vista delle elezioni USA 2024 verrà trasmesso alle 21 ora locale dalla ABC News. In Italia saranno le 3 del mattino: nel nostro Paese verrà trasmesso in diretta su La7, dove a partire dalle 00:30 partirà la maratona di Enrico Mentana e i suoi ospiti, ma anche sul canale NOVE a partire dalle 02:30 con Giovanna Botteri, insieme a Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio, e alla giornalista Paola Tommasi.

Si ricordi che il dibattito si terrà presso il National Constitution Center di Philadelphia, in Pennsylvania, che è uno dei sette stati chiave (o Swing State) che potrebbero contribuire a determinare l'esito delle elezioni.

Come funziona il dibattito: le regole per il confronto tra candidati

Durante il dibattito saranno osservate delle regole ben precise. A differenza dei dibattiti precedenti, non ci saranno dichiarazioni di apertura. Ogni candidato farà una dichiarazione di chiusura di due minuti alla fine. L'ordine con cui si comincerà è stato stabilito con il lancio di una moneta: si partirà da Trump. Harris ha invece scelto il leggio a sinistra del palco, il che significa che gli spettatori la vedranno sul lato destro dei loro schermi. Non potranno portare appunti con loro.

Il dibattito inizierà con i moderatori che presenteranno i candidati, seguiti da una domanda, con due minuti a disposizione per rispondere a ogni candidato. Seguiranno confutazioni di un minuto e risposte alle confutazioni. Harris e Trump non potranno farsi domande a vicenda (il microfono dell'uno sarà spento durante l'intervento dell'altro). ABC News ha fatto sapere che nessun argomento o domanda verrà condiviso in anticipo con campagne o candidati.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulle elezioni Usa 2024

Come abbiamo visto, la posta in gioco è alta perché c'è un vero e proprio testa a testa tra i due candidati. Al momento, secondo l'ultimissimo sondaggio Nyt/Siena Trump è avanti di un punto percentuale su Harris (48% vs 47%). Per la vicepresidente il dibattito di questa sera sarà fondamentale per presentarsi soprattutto agli elettori ispanici uomini che non è ancora riuscita a convincere, sempre secondo le ultime rilevazioni, e che sono cruciali per la conquista della Casa Bianca. Oltre il 60% degli elettori, infatti, ritiene che il prossimo commander-in-chief dovrà essere una svolta rispetto a Biden, ma solo il 25% crede che Harris lo sia contro il 53% per Trump.